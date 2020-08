KAMBERSKÝ: Vítězství šílenství. Ne každá lumpárna je trestný čin

Některé omyly je lidstvo nuceno zjevně opakovat do nekonečna. Třeba snahy o očistné revoluce, které nakonec jaksi z definice začnou požírat své vlastní potomstvo.

Bývalý premiér Petr Nečas byl osvobozen v případě údajného úplatku pro tři bývalé poslance ODS; policie začala prošetřovat, zda se hlavní strůjce tehdejšího zásahu na Úřadu vlády Robert Šlachta nedopustil nezákonného jednání, když ve své knize Třicet let pod přísahou zveřejňuje detaily z případů. Kdyby to nebylo k pláči, popadal bych se za břicho.

Těžko říci, nad čím má člověk žasnout dříve. Nad tím, že bývalý „elitní detektiv“ odpovídá na otázku o svém možném nezákonném jednání „Napište doslova, že je mi to jedno“? Nad tím, že soud shodil i takzvané kabelky Jany Nagyové (posléze Nečasové), protože se policii nepodařilo vůbec nijak prokázat, že by dárci získávali od premiéra či státu nějakou výhodu? Nad tím, že tento „trestný čin“ původně vůbec nevyšetřovali, jen kabelky na úřadu vlády takzvaně napytlovali a zpětně vyrobili porušení práva?

Nad tím, že strážci zákona podle soudu vědomě od počátku zákon překračovali, protože požádali o povolení odposlechů v úplně jiných kauzách, než kvůli jakým nakonec zmíněné politiky obvinili? Či nad tím, že nabídka práce prostě z principu nemůže být trestným činem úplatkářství? A že se jej už vůbec nemohl dopustit premiér Petr Nečas, protože pány Fuksu, Tluchoře a Tlustého do zmíněných funkcí ve státních podnicích jmenoval tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek?

A pojďme dále: kde jsou ty kilogramy zabaveného zlata? Kde jsou ty miliony korun zabavené z trezorů? Kde je celé to slavné spiknutí, o němž mluvil vrchní olomoucký státní zástupce Ivo Ištvan?

Celá absurdní konstrukce, celá monstrakce pro kamery se zhroutila jako domeček z karet, ale hlavní architekti se dál vesele tetelí na svých místech. Jediný, kdo odešel, byl Robert Šlachta – ale odešel ze zcela jiných důvodů. Ivo Ištvan a jeho podřízení, soudci, kteří schvalovali odposlechy i domovní prohlídky, všichni ti si dál užívají své absolutní nezávislosti a lukrativních příjmů. Nezávislosti na faktech, zákonu i zdravém rozumu, dodávám.

A co se týče nešťastného Šlachty – navzdory tomu, kolik hloupostí provedl, navzdory tomu, jak ignoroval letité pančování lihu (které skončilo až metanolovou aférou se 47 mrtvými), nemusí do konce života už hnout ani prstem, protože má zajištěnou takzvanou výsluhu.

Aby nedošlo k mýlce: spousta věcí, které se děly na Úřadu vlády, bylo samozřejmě zcela nepřijatelných. Ale platí to, co se snažíme vysvětlit již sedm let: ne každá nepravost, nemravnost či lumpárna je trestný čin.