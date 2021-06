KAMBERSKÝ: Všichni happy. Z korupce a spolčení zbyl jen kouř

Nejste nadšeni z politické situace? Nejásáte nad předsedou vlády, zavíráte uši před slovy prezidenta, jste smutní, o jaké partaje se vláda opírá? Pak zpytujte své svědomí, zda jste před osmi lety nejásali nad odvážnou policií a statečnými státními zástupci, kteří po půlnoci se samopaly a beranidly zatýkali na Úřadu vlády i v soukromých bytech. Dnešní situace je přímým důsledkem rozvratu, který tehdy s Ivo Ištvanem v čele způsobili.

Zopakujme: na tiskové konferenci mluvil vrchní státní zástupce v Olomouci o kilogramech zadrženého zlata, zločinném spolčení, o čtyřech stovkách policistů v akci a zejména o trestném činu úplatkářství, jehož se měl dopustit premiér Petr Nečas a tři bývalí poslanci ODS Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Šnajdr.

Po osmi letech máme v ruce pouze dvě podmínečná odsouzení vojenských zpravodajců, po sabotáži či korupci ani stopy a pouze probíhá souboj o to, zda kabelky pro Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) byly dárky, nebo úplatky. Ale kvůli kabelkám policie na ÚV nešla, ty tam jen takzvaně napytlovali a trestní stíhání vyrobili ex post. Za to jsme se všichni dozvěděli z vypouštěných odposlechů, že předseda vlády má za milenku šéfku svého úřadu – což byla podle mnohých kritiků skutečná motivace celé monstr akce.



Celá konstrukce spiknutí, na jejímž základě byly na Úřadu vlády s vědomím premiéra umístěny prostorové odposlechy, se ukázala jako neuvěřitelná habaďura, jejímž smyslem bylo zkompromitovat právě tohoto premiéra. Stejně tak se ihned rozsypala celá teorie o úplatcích, protože vykonávaná práce, na níž máte kvalifikaci a vykonáváte ji stejně jako vaši kolegové, nebyla nikdy a nemůže být nikdy vyložena jako trestný čin úplatkářství.

Znechucený národ se rozhodl, že místo střídání politických stran provede výměnu politických stran: ČSSD spolu s ODS mají dohromady preference jako komunisté v roce 2002 a my ostatní máme přesně, co jsme chtěli. „Všichni happy“? Petr Kamberský