KAMBERSKÝ: Zeman mezi Masarykem a královnou Alžbětou. V projevu se krotil, ale nepřekročil vlastní stín

Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní; v celém veřejném životě, v hospodářském a politickém, musíme se vzdát vší násilnosti, vzkázal národu skrze vánoční poselství Tomáš Garrigue Masaryk.

Česká národní povaha se veskrze vzpěčuje patosu, nejraději si ze všeho děláme, Werichovými slovy, srandu. Ale je li nějaká chvíle, k níž patří ztišení a usebrání, pak jsou to Vánoce. Možná se zdá pitomé srovnávat projev starý osmdesát let s dnešním, ale řekl si o to Miloš Zeman sám: to on zrušil tradici novoročních projevů a navrátil se k vánočním promluvám. Od počátku bohužel platí jedna zásadní výtka: jeho projevy nejsou ani vánoční, ani poselství. A to i v porovnání s jinými dnešními státníky.

Kdykoli a takřka kdekoli v posledních letech pan Zeman mluví, zní jako kolovrátek: hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, obnovitelné zdroje, daňové výjimky, úspěšná vláda… I teď většinu projevu vlastně posluchači znali předem. Doplnil jen líbivé provokace (Přeji vám bolest) a promyslel, na koho zaútočí (klimatické náboženství), takže na pár desítek hodin zcela promyšleně obsadil veřejný prostor. Přesto přiznejme, že jeden podstatný krůček mimo vymezené pole učinil.

Heslo „Vítejte v úspěšné zemi“ je upřímné a pravdivé a má smysl jej opakovat, zejména – dovolme si ten luxus souhlasu s prezidentem – v „nejskeptičtější zemi v Evropě“. Hlava státu dala svým voličům přesně to, co chtějí slyšet: jsme šikovní, nesmíme se nechat manipulovat, máme vlastní hlavu a všechno špatné přichází zvenku: od ekologů, od klimatologů, od úředníků, kteří brání výstavbě domů a dálnic. Skeptickému národu dodal další náboje pro klimaskepsi, demonstranty vykázal za čáru… Premiér i jeho ministři, stavební i jaderná lobby, dokonce i voliči vládních stran jsou s projevem jistě nadmíru spokojeni. Přes všechny výtky je nutné dodat, že ve srovnání s předchozími projevy byl letos pan Zeman nejméně útočný a nejméně politický.

Smutné však je srovnání Zemanových slov s projevy jiných hlav států. Ty vědí, že Vánoce nejsou od toho, abychom lidí jiných názorů vykazovali ze hřiště nebo se vysmívali stávkujícím studentům. Vánoce nejsou čas vyřizování účtů. I německý prezident dovede říci: „To, co demokracie potřebuje, jsou sebevědomí občané s nadějí, činorodostí, rozumem, slušností a solidaritou. Každý občan je součástí demokracie. Tím, že jdete volit, tím, že se politicky angažujete – na demonstraci v ulicích či v nějaké straně nebo na obecním úřadě.“

Královna Alžběta vzpomenula „nepředstavitelné“ přistání na Měsíci před padesáti lety, připomenula největší vojenskou operaci v dějinách, kdy se před 75 lety vylodily jednotky 13 zemí v Normandii, přesto třiadevadesátiletá panovnice mluví k dnešku smířlivě: „Výzvy, jimž čelí mnoho lidí dnes, mohou být jiné než ty, kterým čelila moje generace. Překvapilo mě ale, jakou odpovědnost projevují nové generace tváří v tvář změnám životního prostředí a klimatu.“

Nerozčilujme se proto otázkami hospodářskými a politickými. Přejme si co nejvíce tolerance a naslouchání protivným názorům. Alespoň o Vánocích.