Padesát let od začátku hrůzovlády Rudých Khmerů

Země, jejímž hlavním městem se nově stal Phnompenh, pak po staletí zažívala cizí vpády a zábor svých území sousedy (zejména Siamem-Thajskem a Vietnamem), až se v r. 1863 král Norodom dohodl s Francií, která si v rámci budování koloniální říše právě vytvářela Francouzskou Indočínu, na smlouvě o protektorátu (“ochraně“), která Kambodži skutečně zajistila bezpečnost před thajskými a vietnamskými útoky, leč v praxi ji také podřídila francouzským zájmům. To s sebou přineslo na jedné straně modernizaci infrastruktury a vzdělávání, což Kambodžané spolu s ukončením vojenských střetů se sousedy většinově oceňovali, na druhé straně ale i drancování přírodních zdrojů a nesvobodu.

V rámci dekolonizace po druhé světové válce vyhlásil v r. 1953 král Norodom Sihanuk nezávislost, udržel si však s Francií dobré vztahy a ve vietnamsko-francouzské a později vietnamsko-americké válce zachovával neutralitu. To vyvolalo napětí mezi králem a proamerickým vedením armády, což poté, kdy místní komunistická strana, známější pod polooficiálním názvem Rudí Khmerové, v r. 1968 zahájila na venkově protivládní guerillu, vedlo k tomu, že v r. 1970 provedl generál Lon Nol v době, kdy se král léčil ve Francii, státní převrat. Neměl však podporu širší veřejnosti: proti jeho vládě se spojili komunisté, podporovaní zejména maoistickou Čínou, s monarchisty, jejichž pozice byla ovšem podstatně slabší.

Výsledkem bylo, že Rudí Khmerové přesně před 50 lety, 17. dubna 1975, obsadili Phnompenh, vyhlásili stát jménem Demokratická Kampučie (pamětníci se možná rozpomenou, jak jsme se tehdy museli rychle učit nahrazovat buržoazní „Kambodža“ pokrokovým „Kampučie“) a nastolili hrůzovládu ještě o několik stupňů bizarnější a hlavně nelidštější než jakákoliv komunistická, nacistická či jiná diktatura. Jejich cílem bylo vytvoření rovnostářské společnosti založené na komunistických ideálech: k převýchově měla posloužit práce v zemědělství.

Obyvatelé měst byli proto vysídleni na venkov (v Phnompenhu se s tím začalo hned 17. dubna), často i mimo osídlená místa, přímo do džungle, a život země byl přísně unifikován: všichni museli chodit jednotně oblečeni do černých stejnokrojů, byly zrušeny peníze a zakázán soukromý majetek, lidé byli přiděleni do zemědělských družstev s povinností denně pracovat (či spíš dřít) na polích. Sběr plodů (i jen se země) a rybolov byly zakázány jako buržoazní přežitky. Manželské dvojice byly spojovány prostým přidělením z moci úřední, takto vzniklé páry se však mohly setkávat jen v určeném čase a pouze za účelem růstu populace.

Jakýkoliv, i jen zdánlivý projev nesouladu s novými pořádky znamenal fyzickou likvidaci, která na prvním místě hrozila všem „intelektuálům“ (již se poznali podle toho, že nosili brýle nebo ovládali jakýkoliv cizí jazyk). Symbolem krutovlády Rudých Khmerů se stalo vězení a mučírna Tuol Sleng v Phnompenhu – dnes je na tomto místě muzeum genocidy, jíž padlo za oběť 25 – 30 % obyvatelstva.

Represe, jejichž míra postupně přerostla i toleranci zemí tábora míru a socialismu, spolu s pokusy o export idejí Rudých Khmerů formou přeshraničních útoků do vietnamského vnitrozemí nakonec v prosinci 1978 vedly k vietnamské vojenské intervenci a nahrazení režimu provietnamskou, komunistickou, ale přece jen výrazně snesitelnější diktaturou. Ta byla pak v r. 1993 vystřídána návratem k monarchii a systému více politických stran.