Asi by vám to vadilo. Ale spoustě pedantů, jako jsou starostové mnohých českých měst, by se to určitě náramně líbilo. Vždyť MF DNES nedávno i na první straně („Města nasadila neviditelné lovce“, 26. 6.) publikovala text, že čím dál víc řidiče v zákazech zastavení či za rychlost pokutují automatické kamery, které nikdy nespí a makají 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Automatická kamera v jedné ulici v Mělníku „ulovila“ 920 přestupků v zákazu vjezdu, v Brně kamery poslaly 26 tisíc výzev k uhrazení pokuty.
Jsem proti tomu. Je to podle mě špatně. Ale proč se mi to vlastně nelíbí?
Určitě odněkud přiletí rádoby chytrý argument, že kdo nic nepáchá a je hodný, tak se kamer nemusí bát. Jenže každý občas něco páchá, i když nechce, a to je právě to. A takové kamery jednou nepochybně uloví i své „otce zakladatele“.
Chybuje někdy každý
Kolikrát se vám stalo, že jste omylem vjeli do nějakého zákazu a nikdo si toho ani nevšiml, protože tam nikdo nebyl, nebo jste si toho hned všimli a vrátili se? Kolikrát se vám auto rozjelo nad rychlostní limit, protože to bylo z kopce, nebo jste si nevšimli na okruhu Prahou jedné z desítek změn povolené rychlosti? Vždyť i na známém Barrandovském mostě je taková past, že tam v každém jízdním pruhu platí jiná nejvyšší povolená rychlost.
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Dokud řidiči nezpomalí, radary se obcím vyplatí. Jsou z nich stroje na peníze
Kolikrát jste zastavili v zákazu zastavení, protože už jste v nějakém městském labyrintu nevěděli, kde zastavit jinde, abyste se podívali do mapy, vysadili děti, šli k bankomatu, protože to jinde nejde, protože jste spěchali? Strážník tam zrovna nebyl, ale kamera je tam vždycky.
Relativní úspěch strany Motoristé sobě, která to dotáhla až do vlády (byť proti ní mohu mít tisíc námitek), tkví v tom, že v Česku jsou řidiči opravdu lovnou zvěří příliš přísných předpisů. Ty mají prapůvod v době před 20 lety, kdy ale na silnici umíralo ročně třikrát víc lidí než dnes.
Jsou určitě výjimky, které potvrzují pravidlo. Existují automatické kamery, které takhle sledují železniční přejezd, jestli tam někdo nevjel na červenou. Vjet tam je takový hazard, že zaráží, že to někdo může udělat, a člověk s pudem sebezáchovy si to dokáže ohlídat.
Ale zpátky k běžnějším kamerám. Ano, člověk to může vyřešit tak, že si každý rok dá z rodinného rozpočtu stranou třeba dva tisíce korun „na pokuty“. Když náhodou nic nezaplatí, může si za to koupit pár lahví vína. To je pak ale taková „tichá daň“, podobně jako poplatky České televizi.
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Radarokracie aneb ukřižování za 51 km/h. Budou nás už brzy měřit úplně všude?
Platíme si z našich daní Úřad na ochranu osobních údajů, který mimochodem tvrdí, že i tyhle kamery by měly projít nějakým „testem proporcionality“, zda je tak tvrdý prostředek přiměřený a nezbytný.
Všechny radnice bych zároveň rád varoval, že zákonné řešení je brutálně jednoduché – prostě zákonem vzít příjmy z pokut samosprávám a dávat je do státního rozpočtu, jako je to u státní policie.
Stranám, které chtějí vyhrát nadcházející komunální volby, zase doporučuji napsat si do programu, že tyhle kamery zruší, a všem voličům doporučuji to v těch programech hledat...