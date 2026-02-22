Americká mača přehrála kanadské progresivisty. Jaké bylo hokejové finále (nejen) po kulturní stránce?

Finále Kanada vs. Amerika bylo ale nepochybně svátkem hokeje. V politice je Kanada David a Amerika Goliáš, jenže v hokeji je to naopak. Javorové listy vyhrály tři ze tří olympijských finále, ve kterých se oba týmy utkaly při účasti hvězd z NHL (2002, 2010, 2014). Kanada má momentálně snad nejsilnější sestavu posledních dekád (pokud ne všech dob) v čele s nejlepšími hráči zámoří Connorem McDavidem a Nathanem MacKinnonem. Nikoho tedy nepřekvapí, že do dnešního finále šla sice jako mírný, ale přeci jen favorit.
Tomu odpovídal i průběh. Kanaďané byli lepší po většinu zápasu. Americký brankář Hellebuyck ale předváděl pravé divy a nedovolil Kanaďanům proměnit ani přesilovku pět na tři. Dovolil tak blýsknout se dvěma svým spoluhráčům. Nejdřív si forward Minnesoty Matt Boldy prohodil puk mezi nejlepším obranným duem na světě Makarem a Toewsem a bezchybně zavěsil. Následně v nastaveném čase MacKinnon nedokázal vyhodit a puk poslal do kanadské brány ďábel z New Jersey Jack Hughes. „Zázrak na ledě“ z roku 1980 se opakuje a Američané po čtyřiceti šesti letech znovu získávají olympijské zlato.
|
Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech
Neméně zajímavý byl také kulturní aspekt finále. Amerika se s novou administrativou Donalda Trumpa vydala na cestu „dewokizace“, tedy negování ještě donedávna velmi živé kultury společenského aktivismu ve prospěch rasových a genderových menšin. Kanada zvolila přesně opačný proces – ve stínu amerického „návratu k normálu“ jako by se ve svém wokismu ještě utvrdila.
Vidět to bylo už před šampionátem. Výmluvně působily reklamy, které oba celky zveřejnily skrze svá PR oddělení. Zatímco Američané zvolili hecířský styl a natočili video, ve kterém slíbili, že domů přivezou „kanadské slzy“, Kanaďané odpověděli perfektně vyváženou woke reklamou. V hokejové šatně nesedí jen kanadští hokejisté – všechno bílí muži, nýbrž také ženské hokejistky, kanadsko-asijská krasobruslařka či kanadsko-indický divák. Nic proti snaze o vyváženost, ale každé malé dítě ví, že tito lidé do hokejové šatny nepatří. Podobná snaha o „diverzitu“ tak potom působí spíš kouzlem nechtěného, než dojmem morální převahy.
|
Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?
Podobný dojem může plynout spíš z něčeho jiného. Americký prezident Donald Trump v poslední době dost bezprecedentně hrozil Kanadě anexí a ponižoval jejího premiéra Marka Carneyho, kterému říká „guvernér“. Už jsme se na těchto stránkách vyjádřili, že podobné počínání nedává absolutně smysl, škodí americkým spojenectvím a celkově umenšuje geopolitickou váhu Ameriky. Její titul supervelmoci přece spočívá přesně na tom, co ji odlišuje od Číny a Ruska – na faktu, že má spojence, kteří jsou jí při zvolení správného tónu ochotni se vším pomoct. O tom se pánům v Moskvě a Pekingu může jenom zdát.
V tomto smyslu je prohra Kanady vítězstvím velkého a občas bezohledného impéria proti malému národu. Javorové listy ale jistě nemusí věšet hlavy. Palebného potenciálu má jejich hokej víc než dost a jistě to brzy Američanům vrátí i s úroky. První příležitost k tomu budou mít hned za dva roky na Světovém poháru.