Summit v Montrealu ukázal limity i šance. Bude z Kanady nová energetická supervelmoc?

Co přinesl? Na stole nebyla diskuse o „přidruženém členství v EU pro Kanadu“, což von der Leyenová navrhla v září. Proti tomu se postavila řada unijních zemí v čele s Německem, které poukázalo na to, že nemá žádný právní základ. Proto byl uvedený termín z návrhu společného prohlášení vypuštěn. Místo toho má Brusel s Ottawou do června příštího roku pojmenovat koncept co nejužšího přidružení Kanady k EU, aniž by se stala jejím plným členem.
Odpor k otevřenému „přidruženému členství“ má obchodní pozadí. Především Němci jsou hodně opatrní. Berlín bere vážně hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí odvetná opaření proti EU, pokud se přiblíží Kanadě. Bude chtít nadále udržet stávající obchodní vztahy s USA, zvlášť když německý automobilový průmysl zažívá těžké propady na čínském trhu.
Tlaky a dilemata
Přesto ale platí, že sbližování Evropy a Kanady je diktováno postupným rozpadem stávajícího globálního řádu i s Trumpovým přispěním na straně jedné a pokračujícím růstem čínské dominance na klíčových trzích na straně druhé. To vystavuje Kanadu jako „střední mocnost“ i Evropskou unii mnohým tlakům a dilematům, jimž je možné lépe čelit společně. A v případě země javorového listu jde i o to, jak snižovat stále enormní závislost na americkém trhu – směřuje sem přibližně sedmdesát procent kanadského exportu.
Nelze přitom samozřejmě přehlížet, že pro rozvinutí užšího partnerství existují na obou stranách i další překážky.
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Federální systém Kanady je složitý, stejně jako její vlastní vnitřní trh. Ukázalo se to i na summitu. Konal se dva týdny poté, co Quebec – frankofonní provincie v Kanadě, která summit hostila – zvolil separatistickou vládu. Quebec sdílí pravomoci s Ottawou a před více než deseti lety měl své vlastní křeslo v obchodních jednáních o komplexní dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA). Na summitu usiloval o podobnou roli, Ottawa ale nedovolila nově zvolenému quebeckému premiérovi Paulu St-Pierru Plamondonovi promluvit na summitu. Ten jej následně bojkotoval se stížností, že byl požádán, aby „servíroval koktejl z krevet“.
Nicméně premiér Carney v současnosti disponuje díky své odvážnější zahraniční politice větším politickým kapitálem než snad kterýkoli jiný kanadský premiér za poslední generaci, a má schopnost prosadit novou kanadskou zahraničně-politickou a ekonomickou orientaci.
Problémy ale existují i na evropské straně. Devět z 27 členských států EU stále neratifikovalo CETA. Patří mezi ně Polsko, Itálie a Francie. Důvod? Strach z politické reakce ze strany zemědělců, kteří mají obavy z velkého kanadského zemědělského průmyslu.
Klíčové kritické nerosty
Přesto se rýsuje jeden velký společný jmenovatel ve vzájemných vztazích – zajišťování energetické a surovinové bezpečnosti. Carney prohlásil, že chce z Kanady udělat „energetickou supervelmoc“ a využít obrovské zásoby ropy a zkapalněného zemního plynu ve své zemi k exportu. Většina se ovšem nachází v západní provincii Alberta, daleko od Evropy. Summit však skončil závazkem obou stran k „dlouhodobé studii proveditelnosti“ vývozu LNG do Evropy přes východní pobřeží nebo arktické přístavy blíže Unii.
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Pro Evropu se také otevírají dveře k získávání klíčových kritických nerostů – Kanada disponuje všemi dvanácti kritickými nerosty, které jsou uvedeny na strategickém seznamu NATO a které jsou klíčové pro pokročilé výrobní technologie a obranu (hliník, beryllium, kobalt, gallium, germanium, grafit, lithium, mangan, platina, prvky vzácných zemin, titan, wolfram).
Kanada a EU se na summitu zavázaly k hlubší spolupráci při investování většího množství evropských peněz do jejich těžby, produkce a rafinace. Evropě se tak otevírá prostor pro zmenšení závislosti na Číně.
Sečteno a podtrženo: dveře k většímu politickému a ekonomickému sbližování EU s Kanadou se otevřely. V turbulentních časech, které mění globální řád je to pro oba aktéry navýsost důležité.