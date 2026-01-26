Po Grónsku Kanada? Anexi Trumpovi rozmluvili, s šikanou souseda ale ještě neskončil

Ten první úspěch uráží Trumpovo ego obchodníka – „velkou a úžasnou“ obchodní smlouvu chce přece s Čínou uzavřít jako první on a mluví o tom už od svého opětovného nástupu do úřadu. Ten druhý úspěch uráží jeho ego showmana – v Davosu přece zářil taky on, když Evropanům do očí řekl, jak se věci mají. Tak jak je možné, že všichni citují Carneyho a jeho řeč o nějakém Havlovi?
Na vážnější rovině: Carney jako jediný ze západních státníků zvolil vůči Trumpovi strategii konfrontace – sice opatrné a nepřímé, ale přece jen znatelné. Právě v Davosu byl ten rozdíl nejvíc vidět. Zatímco evropští lídři kolem Trumpa opatrně našlapovali a snažili se ho moc nenaštvat, aby si snad ještě nerozmyslel použití vojenské síly proti Grónsku, Carney ve své řeči v celku bez obalu nabídl konkurenční projekt k spojeneckému systému Spojených států – koalici takzvaných středních mocností.
|
S Havlovým zelinářem na Trumpa? Lídr Kanady vyzval, aby se malí semkli proti velmocím
Někteří američtí komentátoři za to Carneyho obviňovali z pokrytectví – pár dní předtím se přece vrátil z komunistické Číny, kam odjel „políbit prsten“ ekonomické spolupráce, tak jaképak střední mocnosti? Vysvětlujte to ale lídrovi státu, kterému ještě před rokem hrozil prezident USA anexí a notoricky ho tituluje „guvernérem“? Možná, že si šéf Bílého domu „jen dělal srandu“, jak tvrdí jeho nejvěrnější fanoušci. Podle stejné logiky lze ale říct: strategická spolupráce s Čínou je taky jen taková sranda, není důvod se vzrušovat.
Těžko říct, jak daleko konfrontace mezi Trumpem a Carneym zajde. Momentálně mu americký prezident hrozí „stoprocentními“ cly, pokud námluvy s Pekingem neodřekne. Jak ale víme, hrozba masivními cly je Trumpův nejoblíbenější diplomatický nástroj a ve skutečnosti na něj zatím nikdy nedošlo.
Kanada může mít pro Američany právem přídech nepoměrně slabšího souseda, který o sobě v posledních letech dával vědět primárně nadšenou progresivní politikou. Pokud jim ale skutečně tak moc jde o arktickou bezpečnost, měli by si javorové listy výrazně víc hýčkat.
|
Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla
Kdo kontroluje přístupy do Severního ledového oceánu téměř po celé délce amerického kontinentu? Kanada. Kudy vede nejkratší cesta k vysněnému Grónsku? Přes Kanadu. Kdo kontroluje značnou část severozápadního průjezdu, jenž se má do roku 2050 stát jednou z nejvýznamnějších ekonomických tepen na světě? Kanada. Pokud mají Američanům zbýt alespoň nějací kamarádi, bylo by dobré začít u těch nejbližších.