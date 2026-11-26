České noviny toho byly tehdy plné. Carney cituje Havla! Kanadský premiér letos v lednu na konferenci v Davosu pronesl významnou řeč o síle takzvaných středních mocností.
V jasných narážkách na agresivní chování Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa Carney kontroval tím, že menší státy se ve skutečnosti mohou postavit hegemonům, pokud budou jednotné. Prvním krokem podle něj je, aby mezinárodní společenství přestalo předstírat, že se nic nezměnilo a svět stále žije v období liberálního světového pořádku.
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Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. A citoval z Havla
„Havel to nazval ‚životem ve lži‘,“ uvedl tehdy Carney. „Síla systému nepochází z jeho pravdivosti, ale z ochoty všech chovat se, jako by byl pravdivý. A jeho křehkost pochází ze stejného zdroje: Když jen jeden člověk přestane hrát svou roli – když zelinář sundá svůj nápis (jde o heslo Proletáři všech zemí, spojte se! – pozn. red.) –, iluze se začíná rozpadat. Je načase, aby společnosti a země své cedule sundaly,“ parafrázoval dále kanadský premiér Havlovo stěžejní dílo Moc bezmocných (1978).
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Ponechme nyní stranou Carneyho vývody. Jeho znepokojení z agresivního chování USA – jejichž prezident o Kanadě hovoří jako o „51. státě unie“ a samotného Carneyho tituluje posměšně „guvernérem“ – je pochopitelné. Jeho závěr, dle kterého se Kanada Američanům může postavit za cenu užší spolupráce se zeměmi Evropské unie či Japonska, už je diskutabilnější. Evropané i Japonci jsou totiž na USA zrovna tak závislí jako Kanaďané. Toto pomyslné kanadské přeseknutí lana tedy nefunguje z toho důvodu, že i ostatní „střední mocnosti“ visí za stejné lano nad propastí.
Každopádně Carney se má k činu a od začátku svého mandátu navštívil již 32 zemí světa včetně Indie, Japonska, Německa, Francie či Polska. Podle deníku The Wall Street Journal tak strávil v zahraničí již 113 dní z celkově 619 (vládne od března 2025). To je bezmála dvacet procent celkového času vlády.
Havlovo Česko ostrouhalo
Co je poněkud nápadné, je vynechání České republiky, jejíž někdejší prezident ho k celému projektu inspiroval a vypomohl mu svým příměrem o zelináři na světové scéně. Člověk by mohl namítnout: to je přeci pochopitelné, Česko je moc malé. Carney nemluvil o „malých mocnostech“ (už to jméno zní jako protimluv), nýbrž o středních. Tomu ovšem odporuje praxe. Carney na svých cestách navštívil i tak malé státy, jako je Lotyšsko, Norsko, Arménie či Kambodža. Ani jednu z těchto zemí jistě nelze postavit na úroveň Francie či Německa a říkat jim střední mocnosti. Že by na Česku tak málo záleželo?
Přitom vazby mezi Kanadou a Českou republikou existují, a nejsou zas tak bezvýznamné. Kanadská těžařská společnost Euro Manganese chce v Česku těžit mangan za miliardy korun. Mangan je klíčová surovina pro výrobu lithiových baterií do elektromobilů.
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S Havlovým zelinářem na Trumpa? Lídr Kanady vyzval, aby se malí semkli proti velmocím
Kanaďané stojí také za datovým centrem Prague Gateway, jež má vyrůst v Jílovišti u Prahy. Kanadsko-americká společnost Molson Coors vlastní pivovary Staropramen, Braník či Ostravar. A tak bychom mohli pokračovat. Nic z toho ale na návštěvu kanadského premiéra dosud nestačilo. Nelze než ocitovat k tomu Václava Havla, tentokrát však nikoli jeden z jeho esejů, nýbrž poněkud přízemnější repliku ze slavné hry Audience (1975): „Hm, a na mě se vykašleš!“