Další šťouchnutí do Trumpa. Kanada koupí německé ponorky

Ještě nezaschl inkoust na kanadském kontraktu se švédským Saabem, od kterého Ottawa koupí průzkumné letouny GlobalEye, a je tu další pecka. Javorové listy si totiž od německého loďaře ThyssenKrupp (TKMS) pořídí 12 moderních ponorek typu 212CD. Cena není známa, ale odhaduje se, že půjde až o 70 miliard amerických dolarů, tedy 1,5 bilionu korun. To z koupě dělá největší zbrojní akvizici v kanadských dějinách.
Kontrakt je chápán jako tour de force kanadsko-evropské spolupráce. Ve hře byla i jihokorejská nabídka od výrobce Hanwha, která byla - jak kanadský premiér Mark Carney sám uznal - v parametrech přinejmenším rovnocenná a navíc téměř o půl miliardy dolarů na kus levnější. Korejci dokonce vyslali svůj model ponorky KSS-III do Britské Kolumbie, aby tak demonstrovali její daleký dosah a umožnili jí cvičit s kanadským námořnictvem.
Nakonec ale zvítězila nová orientace kanadské politiky, která Ottawu jasně směřuje za Atlantik. Skoro jako by chtěl něco vzkázat do Washingtonu, šéf kabinetu Carney pro média zdůraznil, že kontrakt „prohloubí kanadské kontakty s důvěryhodnými spojenci“ a ocenil, že se díky němu Ottawa naváže na evropské dodavatelské řetězce. O strýčku Samovi ani slovo.
Naši kamarádi jsou v Evropě
Amerika o kontrakt na ponorky nesoutěžila, takže v obchodním slova smyslu to pro ni prohra není. V politickém slova smyslu je ale jazyk Ottawy jasný: naši kamarádi jsou v Evropě, Washingtonu nevěříme.
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Trumpova grónská obsese opět rozkládá NATO. Jak dlouho to Aliance vydrží?
Nápadné je zejména načasování oznámení den před summitem NATO v Ankaře. Právě zde se měla ukázat míra skutečných sympatií či naopak antipatií amerického prezidenta Donalda Trumpa k evropským spojencům. Jeho dobře známá skepse byla jen umocněna během americko-íránské války, kdy například Španělsko odmítlo poskytnout letiště pro americká vojenská letadla a Británie odmítla asistovat svým loďstvem v Hormuzské úžině.
Zatím není jasné, co přesně se na summitu v Ankaře ohledně evropsko-americké spolupráce dojednalo. Trump se ale o Evropě v průběhu summitu vyjadřoval krajně skepticky a zopakoval mimo jiné svůj požadavek na anexi Grónska. Ještě před summitem označil na své síti Truth Social současné nastavení NATO za „směšné“ a směrem k Evropě doplnil výmluvné „nebyli tu pro nás!“, čímž měl očividně na mysli reakci evropských zemí na americký konflikt s Íránem.
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Vojenským záměrem kanadského zbrojení je posílení schopností v Arktidě. Stejně jako skandinávské státy se tu Ottawa soustředí na konvenční ponorky s dieselovým pohonem, které jsou oproti jaderným ponorkám výrazně tišší. Pro nepřátelské sonary je proto složité je odhalit i pod příkrovem arktického ledu, kde panuje téměř absolutní ticho. Například Norsko plánuje německý typ 212CD rovněž pořídit a dokonce se podílí na jeho vývoji. První stroje má obdržet v roce 2029, zatímco do Ottawy poputují až o pět let později.