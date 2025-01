Kanadská trudomyslnost a K(k)onečná premiéra Fialy

Zaprvé extrémně levicová, hospodářství škrtící politika, naposledy korunovaná uhlíkovou daní s takřka fatálním dopadem do veřejných rozpočtů. Úroveň zdanění je v Kanadě už tak vysoká, že kdo může, stěhuje se pryč. Bohatší, kteří by mohli do státní kasy přispívat, zemi opouštějí. Chudší, mnohdy závislí na dávkách, zůstávají.

Když k tomu připočteme skutečnost, že Kanada se nesnaží zachránit jen planetu jako takovou, ale také její obyvatele, a jen za poslední tři roky přišlo do země více než půl milionu migrantů ročně, což rezultuje mimo jiné v kolaps, respektive nedostupnost vzdělávání, zdravotnictví a bydlení pro obyčejné Kanaďany, dostáváme se k druhému faktoru.

Je jím obrovská Trudeauova nepopularita. Zatímco v roce 2016 mu důvěřovalo 65 % Kanaďanů, nyní už jen 22 %. Nespokojeno s jeho prací je 74 % dotázaných. To se odráží také v preferencích Liberální strany. V roce 2016 by ji volilo téměř 45 % voličů, v roce 2020 ještě 35 %, ke konci prosince 2024 už ale jen 16 %.

Ačkoliv Trudeau na brífinku minulý týden své rozhodnutí obhajoval také osobními důvody, v kuloárech se říká, že Liberálové si dali dohromady jedna a jedna: před volbami už může stranu zachránit jenom rezignace předsedy.

Minulý týden byl také u nás zveřejněn čerstvý průzkum popularity politiků, z něhož český premiér Petr Fiala rozhodně nevyšel dobře. Na chvostu žebříčku mu důvěřuje jen 9 % obyvatel. Kontroverzní Kateřině Konečné, která má na hrbu dědictví bolševické KSČ, důvěřuje 14 % dotázaných.

Bude to pro premiéra konečná? Podle posledního vystoupení u Terezie Tománkové premiér „trudeaumyslností“ rozhodně netrpí. Naopak občanům vzkázal, že nemají plakat a že jsou tu daně nízké. Měl částečně pravdu. Loni se vybralo méně daní od firem, což je ale způsobené i tím, že se jim tolik nedařilo. Z čeho pak ale budou dávat ty německé platy?

Autor je prezident Agrární komory ČR