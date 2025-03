Jak zafunguje Antitrump ve volbách? Přichází test Kanadou

Kanadští voliči tak za necelý měsíc otestují, jaký dopad může mít Trumpův konfrontační styl na zemi, kde vládnou spojenci předchozí americké administrativy. Buď si zvolí vládu, která bude s Trumpem bojovat, nebo takovou, která se mu v něčem přiblíží.

Nečekaný obrat

Už teď je ale jasné, že se Donaldu Trumpovi povedlo zásadně proměnit vnitropolitickou dynamiku sousední země a stát se hlavním tématem voleb. „Prezident Trump tvrdí, že Kanada není skutečnou zemí. Chce nás zlomit, aby si Amerika mohla Kanadu přivlastnit. To nedopustíme,“ prohlásil liberální premiér Carney poté, co požádal generální guvernérku, která zastupuje hlavu státu krále Karla III., aby rozpustila parlament.

Ještě před měsícem to přitom vypadalo, že jsou vládní liberálové „odepsáni“ a opoziční Konzervativní strana vedená Pierrem Poilievrem má vítězství ve volbách v kapse. Přes rok si konzervativci udržovali dvouciferný náskok v průzkumech, když těžili z frustrace veřejnosti z dlouholetého premiéra Justina Trudeaua a z ekonomických potíží, především ze zdražování a nedostupnosti bydlení.

Situace se však změnila po nástupu Donalda Trumpa, který zahájil nejdříve verbální a pak celní ofenzivu proti sousední zemi. Trumpova cla na kanadské výrobky a jeho hrozby použít ekonomickou sílu k tomu, aby se Kanada stala 51. americkým státem, zastínily všechna ostatní témata.

Trumpův stín

Když Trump loni v listopadu poprvé zmínil myšlenku „51. státu“ během večeře s Trudeauem v Mar-a-Lago, mnozí to považovali za nevkusný vtip. V kombinaci s obchodní válkou a cly se ale tato rétorika stala pro Kanaďany reálnou hrozbou.

Poslední celostátní průzkumy sice opět ukazují mírný náskok konzervativců, ale mezi voliči, pro které je Trump hlavním tématem, liberálové vedou s přehledem. Premiér Carney tak spoléhá na tom, že antitrumpovská mobilizace mu přinese vítězství.

Trumpovy výroky totiž vyvolaly vlnu nacionalismu. Dokonce kanadští sportovní fanoušci bučeli při americké hymně na utkáních NBA a NHL. Drtivá většina Kanaďanů je proti připojení k jižnímu sousedovi. Podobný krok by podpořilo pouze 10 až 13 procent Kanaďanů, zatímco zbytek se staví rezolutně proti. Lidé, kteří podporují připojení, většinově pocházejí z okrajových a příhraničních teritorií, cítí se nedostatečně zastoupeni kanadskou politickou scénou a během pandemie odmítali očkování.

Sázka na Antitrumpa

Mark Carney a jeho liberálové se nyní staví do role obránců kanadské suverenity. Carney varoval před „temnými dny“ způsobenými Trumpem a obvinil ho z „útoku na kanadské dělníky, rodiny a podniky“. Varoval, že Američané chtějí vzít „naše zdroje, naši vodu, naši zemi“ a že „zničí náš způsob života“. Slíbil odvetná cla proti USA s maximálním dopadem, která zůstanou v platnosti, dokud „Američané neprojeví respekt“.

Liberálové se zároveň snaží spojit lídra Konzervativní strany Pierra Poilievra s Trumpem, jak to jen jde. Sám Poilievre zaujímá vůči Trumpovi rezervovaný postoj, protože ví, že je asociace s ním před volbami „toxická“. Vyhýbá se přímému kontaktu s americkou administrativou a odmítl navštívit Trumpův „dvůr“ v Mar-a-Lago. Přestože členové Trumpova týmu jako poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a všudypřítomný Elon Musk ho otevřeně podporují, on sám se od nich distancuje.

Poilievre razí heslo „Canada First“ jako protiváhu k Trumpovu „America First“ a zdůrazňuje, že „Kanada nikdy nebude 51. státem USA“. V případě obchodní války slíbil, že by taky odpověděl protiopatřeními: „Bohužel a neochotně bychom museli reagovat na cla uvalená na naše podniky.“

Požehnání, nebo prokletí

Zatímco Mark Carney využívá nacionalistickou rétoriku a staví se do role obránce Kanady, Poilievre se snaží balancovat mezi konzervativními hodnotami a odstupem od Trumpa a vrátit debatu k ekonomickým tématům. Terčem konzervativců je samozřejmě i sám Carney, který má pro ně dráždivý profil „levicového bankéře“.

Carney studoval na prestižních univerzitách: má tituly z Harvardu a Oxfordu. Během studia na Harvardu byl náhradním brankářem hokejového týmu, což mu v hokejové velmoci přidává na popularitě. Kariéru začal v investiční bance Goldman Sachs, kde pracoval 13 let. V roce 2003 nastoupil do Bank of Canada jako zástupce guvernéra a později se stal guvernérem. V roce 2013 byl jmenován guvernérem britské centrální banky, kterou vedl během brexitu a rané fáze pandemie covidu-19.

Jeho protivník Pierre Poilievre vyrůstal v adoptivní rodině učitelů v na ropu bohaté provincii Alberta (a jako kluk také hrál hokej). Poilievre popisuje Carneyho a jeho předchůdce Trudeaua jako příslušníky elit, které škodí běžným Kanaďanům svou „radikální, bezhraničnou globalistickou ideologií“. Carney je také kritizován za svou roli při prosazování nařízení o nulových emisích. Jeho zapojení do iniciativ souvisejících s klimatem je konzervativci vnímáno jako aktivistické a ideologicky motivované.

Poilievre nabízí vizi Kanady s menší vládou, která by uvolnila růst po daňových zvýšeních a deficitních výdajích z Trudeauových let. Také by omezil regulace a posílil kanadský těžařský průmysl. Zda se mu však podaří vystoupit z defenzívy, do které jej dostal Trump, se teprve uvidí. Výsledek kanadských voleb 28. dubna tak mimo jiné napoví, zda je blízkost k Trumpovi pro kariéry politiků v jiných zemích požehnáním, nebo prokletím.