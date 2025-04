Trump platí daň za aroganci. Proč volby v Kanadě vyhrál liberál Carney?

Nevídaný obrat. Tak hodnotí titulky fakt, že kanadské volby vyhrál Mark Carney z Liberální strany. Týž Carney, který neměl mít šanci. Když v lednu rezignoval premiér Justin Trudeau, miláček pokrokářů ve světě, vypadalo to pro liberály bledě.

Carney, lídr strany vládnoucí v Kanadě už deset let, neměl mít šanci. I magazín Der Spiegel, velký fanoušek liberální Kanady a Justina Trudeaua, píše, že Kanaďanům s jeho stranou docházela trpělivost: „Byli nespokojeni s drasticky rostoucími cenami i tím, že pro mnoho mladých je téměř nemožné dovolit si vlastní nemovitost ve městech, jako jsou Vancouver či Toronto.“

Jak tedy mohl Carney – nástupce Trudeaua, spíše suchopárný technokrat – zvítězit? Za výhru může děkovat hlavně Donaldu Trumpovi, jeho aroganci i způsobu jednání s Kanadou. Právě proto byly ty volby tak sledované. Proto jsou zkumavkou, v níž svět sleduje, co vše přináší Trumpovo vládnutí v Bílém domě a jeho styl. Lze říci, že vítězství Carneyho je pro Trumpa jakousi daní za jeho aroganci.

Přitom stačilo tak málo – v podstatě kdyby Trump nedělal nic – a v Kanadě mohl vyhrát jeho spřízněnec Pierre Poilievre se svými konzervativci.

Raději „to hodili“ liberálům

Jenže „nedělat nic“ se Trumpově povaze příčí. Místo toho dospěl k úvaze, že by bylo dobré, kdyby se Kanada přičlenila k USA. Amerika by pak byla druhým největším státem světa (a s Grónskem dokonce úplně největším). Ubyly by starosti s cly na americko-kanadské hranici, dalo by se lépe regulovat pašování narkotik ze severu a tak dále.

Řeknete si, že za tím může být racionalita. Ale když přijel Trudeau na Floridu za Trumpem a on ho místo „premiére“ začal titulovat „guvernére“ (rozuměj „představiteli 51. státu USA“), když v rozhovoru pro časopis Time řekl: „Nepotřebujeme jejich dřevo. Nepotřebujeme jejich energii. Nepotřebujeme nic z Kanady. Budoucnost té země spočívá v tom, že se stane součástí Spojených států“, to už bylo moc. I pro řadu z těch, kteří Trumpovo zvolení prezidentem spíše uvítali.

Kanadští voliči rychle změnili priority. Kritiku Liberální strany a její vlády vystřídala obava z arogantního souseda. A pocit, že lepší je platit vyšší ceny, ale uchovat si sociálnější systém zdravotní péče či přísnější zákony o zbraních, než se stát „pozemkem na prodej“ pro byznys plán developera v Bílém domě. Že raději „to hodí“ liberálovi Carneymu než Poilievreovi tak trochu připomínajícímu Trumpa.

Ten pocit začal sílit už někdy před měsícem. Proto jsou titulky typu Nevídaný obrat poněkud nepřesné. Ale to, že Trumpova arogance vyhrála Carneymu volby, je prostě fakt.

Kdo není s námi, je proti nám

Nejde o osamocenou událost. Den před kanadskými volbami přijel do Kodaně nový – z voleb vzešlý – grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. I z jeho vystoupení čišela „daň za Trumpovu aroganci“. Grónsko promýšlí svou budoucnost, zda má blíž k mateřskému Dánsku, k Americe či snad k samostatnosti. Ale po neomalených návrzích prezidenta Trumpa na převzetí ostrova Spojenými státy to vypadá jinak. „Musíme se více semknout… Nikdy nebudeme parcelou, kterou si může kdokoli koupit,“ řekl Nielsen v Kodani. Takto nemluví separatista.

Daň za aroganci platí Trump i v západní Evropě. Před měsícem začaly americké ambasády zasílat formuláře evropským firmám chtějícím státní zakázky v USA (zprvu ve Francii, pak v Belgii a Německu). Firmy měly potvrdit, že již opustily pokrokářský kádrovácký systém DEI (diversity, equity, inclusion – rozmanitost, férovost, začlenění). To bylo ilustrativní.

Systém DEI je původně americký produkt a do Evropy se dostal v rámci jakéhosi „kulturního vývozu“. Zejména Francie se zdráhala tyto anglosaské – rozuměj pocházející od pokrokářů či woků z anglosaských zemí – novoty přijmout. Mnozí byli rádi, že prezident Trump je v USA odstraňuje. To je jedna věc. Ale druhá věc je, když Amerika ukončení DEI vymáhá po Evropě kádrovácky. Prostě když levicově wokovské kádrování podle barvy pleti, pohlaví či víry má být vytěsněno na rozkaz, řekněme pravicově wokovsky. Ve Francii se k odporu proti tomu spojili politici, zaměstnavatelé a odboráři.

Bude zajímavé sledovat, kdy prezidentu Trumpovi dojde (či kdy ho o tom někdo přesvědčí), že arogance může přinášet vyšší ztráty než zisky.