Kancléřka ovací i rozdělení. Kdo je vítězem šestnáctileté vládní éry Merkelové?

Názor

Skončila éra Angely Merkelové. Je to banální konstatování, neboť všude se střídají vlády. Ale v Německu střídají vlády uměřeněji než jinde a ještě uměřeněji se střídají establishmenty (éry vládnutí pravice a levice, konzervativců a sociálních demokratů). Takže ač 16 let vlády působí rekordně, v Německu to extrém není.