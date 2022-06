Ukrajinu to pro válku neposílí, ale to není kritika EU. Ta jako organizace může chystat balíčky protiruských sankcí, ale o vývozu moderních účinných zbraní – o tom, oč jde Ukrajině především – rozhodují členské státy. Jenže obecně vzniká obrázek EU vypadající takto. Jde-li o sympatii, EU Kyjevu nabídne statut kandidátské země, což ale nevypovídá o tom, kdy bude Ukrajina přijata či jak to ovlivní její pozici ve válce.