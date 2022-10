Tři pod jedním praporem. Je těžké být kandidátem na prezidenta s podporou Spolu

Člověk jde do přímé volby proto, aby se vymezil vůči soupeřům, přesvědčil o tom voliče a vyhrál. Je-li však jedním ze tří v jedné partě, sdílí společnou odpovědnost. I proto Fischer, Nerudová i Pavel říkají novinám, že se vymezovat nebudou nebo se soustředí na vlastní kampaň. To myslí vážně? Leda ve smyslu „čestné pionýrské“.

Myslí-li to vážně, nezaujmou voliče. Mlží-li, voliči to poznají. Kdyby to vážně chtěli dotáhnout do konce, souboj by mohl připomínat scénky od Monty Python. Třeba tu z filmu Život Briana: „Jediný, koho nenávidíme víc než Římany, je Judejská lidová fronta!“ – „A Fronta judejského lidu!“ – „A Lidová fronta Judeje!“ – „Ty troubo, to jsme přece my!“

Kandidát, který předem říká, že se vůči ostatním vymezovat nebude, působí jako parodie. Jako ten, komu to pak stejně nedá, vymezí se, zaútočí a bude se chovat jako protiřímský partyzán z filmové komedie.

To není nic proti nikomu z oněch tří kandidátů. Je to jen konstatování situace, která se zákonitě vyklube ze souboje tří soupeřů pod jedním praporem.