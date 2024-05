Omyvatelní kandidáti. Nemohla si TOP 09 výměnu a trapas odpustit?

Premiér je s nominací Marka Ženíška na funkci ministra pro vědu spokojen. Kvalifikace politologa je dobrá, ale důležitá je prý hlavně zkušenost z voleb i z exekutivy. Jenže úplně stejně byl premiér Fiala spokojen s kandidátem Tulejou, jehož i ex post označuje za kvalitního. Skoro to vypadá, jako by Petru Fialovi bylo všechno jedno. A není divu.