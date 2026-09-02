Kanye West dělá těžkou hlavu Kremlu. Nezapadá do ruské denacifikace

Jiří Just
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Americký zpěvák Kanye West a jeho manželka Bianca Censori. | foto: AP

Ředitel americké CIA John Ratcliffe letěl do Moskvy, aby osobně domluvil koncert Kanyeho Westa. Tento vtípek v posledních dnech koluje po ruském internetu. A spojuje dvě události, náhlý příjezd šéfa americké rozvědky do ruské metropole a nejasnosti okolo vystoupení amerického zpěváka v Rusku.

Kreml neví, co dělat s toxickým hudebním géniem. Do koncertování Kanyeho Westa (Ye) v Rusku se promítá i válka proti Ukrajině. A prolomení kulturní izolace Západem.

Za co bojují naši kluci? Za co umírají? Bojují s nacismem! A my jsme připraveni s Kanyem Westem šílet a křičet společně Heil Hitler!?

Anastasija Kaševarovová
prokremelská novinářka a vlivná aktivistka

S velkou slávou bylo v srpnu oznámeno, že na podzim by měl americký zpěvák vystupující jako Ye odehrát v Rusku přinejmenším dva koncerty – 10. a 11. října v Petrohradu. Téměř okamžitě však petrohradské koncerty přišly o místo konání.

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