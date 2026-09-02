Kreml neví, co dělat s toxickým hudebním géniem. Do koncertování Kanyeho Westa (Ye) v Rusku se promítá i válka proti Ukrajině. A prolomení kulturní izolace Západem.
Za co bojují naši kluci? Za co umírají? Bojují s nacismem! A my jsme připraveni s Kanyem Westem šílet a křičet společně Heil Hitler!?
Anastasija Kaševarovová
prokremelská novinářka a vlivná aktivistka
S velkou slávou bylo v srpnu oznámeno, že na podzim by měl americký zpěvák vystupující jako Ye odehrát v Rusku přinejmenším dva koncerty – 10. a 11. října v Petrohradu. Téměř okamžitě však petrohradské koncerty přišly o místo konání.