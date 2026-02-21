Nový ministr Červený vynesl originální doplněk. Od Beckhama nebo Karla III. se ale má co učit

Není zrádnějšího doplňku v pánské módě než kapesník v kapse saka – náročné je ho složit a ještě náročnější je ho vybrat. Dekorativnosti pánského kapesníčku ovšem podlehl poslanec za Motoristy a současný kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený. Proč by kapesník neměl být nikdy ze stejné látky jako kravata? A kdo jsou absolutní kapesníkoví mistři?
Igor Červený na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem.

Igor Červený na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. | foto: ČTK

Nový kandidát na ministra životního prostředí, poslanec Igor Červený...
David Beckham na Wimbledonu v roce 2024.
Král Karel III. je majitelem nespočtu kapesníčků. A umí je nosit.
Daniel Craig představuje film Na nože: Probuzení mrtvého muže (8. 10. 2025)
Kapesníček v kapse saka je úkaz, který bohužel pomalu mizí – stejně jako formální móda, kravaty a saka. Poslanci Igorovi Červenému tak musíme připsat plusové body už jen za to, že tento originální doplněk vůbec vynesl na politickou scénu. Jednačtyřicetiletý Motorista má slabost především pro kombinování bílé a odstínů modré. Kapesník nejčastěji aranžuje do skladu, který můžeme považovat za základní nebo také prezidentský či flat fold. Při bližším pohledu se však nabízejí jisté návrhy na úpravy, které by outfit nového ministra ještě vylepšily.

Vybírej s citem, skládej s lehkostí

„Celek musí vypadat dobře,“ vysvětluje Bernhard Roetzel, autor knižního bestselleru Opravdový gentleman, jak kapesníček sladit s oblečením a správně naaranžovat. Jde totiž o nelehkou disciplínu, zvlášť když tu žádná pevná pravidla vlastně neexistují. Vše totiž záleží na dobrém vkusu nositele, citu pro barvy a kombinaci vzorů a také vytvoření dojmu, že výběr kapesníčku nestál gentlemana žádnou námahu – prostě s ním při odchodu z domu jednoduše mávl ve vzduchu, jedním šmahem vsunul kapesník do kapsy a voilà – vypadá skvěle.

Obecně platí pouze to, že barevně se kapesník nemá shodovat s materiálem ani vzorem kravaty. Při nákupu se naopak doporučuje vybírat podle dominantní barvy na kravatě, proužku saka nebo košili. Způsobů, jak nakonec kapesníček sofistikovaně složit a působit přitom zcela nenuceně, existuje několik – od jednoduchého „mávnu a vložím“ až po složité japonské origami.

Král Karel III. je majitelem nespočtu kapesníčků. A umí je nosit.

Dvě základní techniky, které doporučuje i známý německý autor Bernhard Roetzel, jsou: formální několikrát přeložený kapesník, který vykukuje z kapsy jen jedním centimetrem, a rozložený kapesník uchopený ve středu, jehož cípy se druhou rukou ohnou a kapesník se vsune do kapsy, kde připomíná nadýchaný obláček.

Nudné nebrat

„Je lepší vyvarovat se kapesníků, které přicházejí z obchodu složené přímo od výrobce, a také údajně stylově „bezpečných“ sad kapesníčků s kravatou. Jsou totiž svou jednotvárností poněkud nudné. Přitom smysl kapesníčku spočívá právě v jeho zajímavé souhře s kravatou, košilí, sakem a zbytkem oděvu,“ dodává nakonec Roetzel.

Šaty, na které se bolí dívat. Předávání hudebních cen Grammy byla módní tortura

Majitelem nepřeberného množství kapesníčků je bezesporu hlava britské monarchie, Karel III., který dokáže vzorovaný šnuptychl bravurně kombinovat s rozmanitými vzory kravat i košil. Kapesníkové umění velmi dobře ovládají, pro mnohé možná překvapivě, také bývalý fotbalista David Beckham i herec Daniel Craig (nebo alespoň jeho stylisté). A pokud jde o politické vody, nejznámějším nositelem kapesníčku byl bývalý americký prezident Joe Biden, který zůstal věrný bílému kapesníku v základním skladu.

