Nový ministr Červený vynesl originální doplněk. Od Beckhama nebo Karla III. se ale má co učit

Kapesníček v kapse saka je úkaz, který bohužel pomalu mizí – stejně jako formální móda, kravaty a saka. Poslanci Igorovi Červenému tak musíme připsat plusové body už jen za to, že tento originální doplněk vůbec vynesl na politickou scénu. Jednačtyřicetiletý Motorista má slabost především pro kombinování bílé a odstínů modré. Kapesník nejčastěji aranžuje do skladu, který můžeme považovat za základní nebo také prezidentský či flat fold. Při bližším pohledu se však nabízejí jisté návrhy na úpravy, které by outfit nového ministra ještě vylepšily.
Vybírej s citem, skládej s lehkostí
„Celek musí vypadat dobře,“ vysvětluje Bernhard Roetzel, autor knižního bestselleru Opravdový gentleman, jak kapesníček sladit s oblečením a správně naaranžovat. Jde totiž o nelehkou disciplínu, zvlášť když tu žádná pevná pravidla vlastně neexistují. Vše totiž záleží na dobrém vkusu nositele, citu pro barvy a kombinaci vzorů a také vytvoření dojmu, že výběr kapesníčku nestál gentlemana žádnou námahu – prostě s ním při odchodu z domu jednoduše mávl ve vzduchu, jedním šmahem vsunul kapesník do kapsy a voilà – vypadá skvěle.
Obecně platí pouze to, že barevně se kapesník nemá shodovat s materiálem ani vzorem kravaty. Při nákupu se naopak doporučuje vybírat podle dominantní barvy na kravatě, proužku saka nebo košili. Způsobů, jak nakonec kapesníček sofistikovaně složit a působit přitom zcela nenuceně, existuje několik – od jednoduchého „mávnu a vložím“ až po složité japonské origami.
Dvě základní techniky, které doporučuje i známý německý autor Bernhard Roetzel, jsou: formální několikrát přeložený kapesník, který vykukuje z kapsy jen jedním centimetrem, a rozložený kapesník uchopený ve středu, jehož cípy se druhou rukou ohnou a kapesník se vsune do kapsy, kde připomíná nadýchaný obláček.
Nudné nebrat
„Je lepší vyvarovat se kapesníků, které přicházejí z obchodu složené přímo od výrobce, a také údajně stylově „bezpečných“ sad kapesníčků s kravatou. Jsou totiž svou jednotvárností poněkud nudné. Přitom smysl kapesníčku spočívá právě v jeho zajímavé souhře s kravatou, košilí, sakem a zbytkem oděvu,“ dodává nakonec Roetzel.
Majitelem nepřeberného množství kapesníčků je bezesporu hlava britské monarchie, Karel III., který dokáže vzorovaný šnuptychl bravurně kombinovat s rozmanitými vzory kravat i košil. Kapesníkové umění velmi dobře ovládají, pro mnohé možná překvapivě, také bývalý fotbalista David Beckham i herec Daniel Craig (nebo alespoň jeho stylisté). A pokud jde o politické vody, nejznámějším nositelem kapesníčku byl bývalý americký prezident Joe Biden, který zůstal věrný bílému kapesníku v základním skladu.