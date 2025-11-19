Nežijeme v zženštilé době, jak tvrdí arcibiskup. Duchovní by měli přispívat k posilování respektu

Když arcibiskup mluví o „zženštilé době“, není to popis společnosti. Je to nálepka. Rámování, které implicitně říká, že vše spojené s jemností, péčí, empatií či otevřeností je slabost. A že skutečná „zmužilost“ znamená konfrontaci, tvrdost a potlačování emocí. Tento model mužnosti je ale v roce 2025 nejen zastaralý, ale i škodlivý – pro ženy, muže i veřejnou debatu.
Jako matka čtyř synů vidím, v jak náročném světě dnešní generace vyrůstá. Žijí pod tlakem válek, ekonomické nejistoty i všudypřítomného hodnocení. Přesto dokážou mluvit o emocích, o zranitelnosti i o duševním zdraví. Ne proto, že by byli „zženštilí“, ale proto, že umí pracovat s tím, co je skutečně tíží. To není slabost – to je kompetence, kterou bychom měli oceňovat.
Je důležité připomenout, že nejhlubší selhání církve posledních dekád – krytí zneužívání, nedostatek sebereflexe a neschopnost postavit se za oběti – nevznikla kvůli přemíře jemnosti. Vznikla kvůli nedostatku odvahy. Odvaha totiž nespočívá ve zvyšování hlasu, ale v poctivém přiznání odpovědnosti.
Posun k odpovědnosti
Problém výroku o „zženštilé době“ není v osobním postoji řečníka. Problém je, že taková slova z úst primasovy autority posilují rámec, v němž je ženskost znevážena, zranitelnost vnímána jako slabina a moderní společenské změny označeny za ohrožení.
Jako někdo, kdo se profesně zabývá strategií komunikace, vím, jak silně takový jazyk působí na veřejný diskurz: normalizuje hierarchii moci, která už většině společnosti nedává smysl. A je tu ještě jeden rozměr – pokud má někdo za ideál mužnosti to, že je tvrdý na slabé a měkký na mocné, nevytváří tím model síly, ale její karikaturu.
Naše doba není měkká. Je plná konfliktů, nejistot a tlaků. To jediné, co se změnilo, je naše ochota těmto tématům čelit otevřeně a bez studu. A to není zženštilost. To je posun k odpovědnosti.
Jako žena a odbornice na komunikaci bych si přála, aby právě ti, kteří mají duchovní autoritu, přispívali k posilování respektu mezi lidmi – ne k obnovování starých hierarchií, v nichž byla ženskost synonymem slabosti a hříchu. Nežijeme v zženštilé době. Žijeme v době, která odmítá mlčet tam, kde se lámou hranice respektu a moci.
Autorka je doktorandkou Mediálních a komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své disertační práci se zaměřuje na strategickou komunikaci, zejména v oblasti reprodukčních práv a rovnosti žen.