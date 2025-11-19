Nežijeme v zženštilé době, jak tvrdí arcibiskup. Duchovní by měli přispívat k posilování respektu

Lucie Rektorová
Úhel pohledu   13:30
Pohřeb kardinála Dominika Duky měl být chvílí smíření. Jenže homilie arcibiskupa Graubnera ukázala, že i v okamžiku piety dokáže část církevního vedení promítat do veřejného prostoru rámce, které mají dopad daleko za katedrálu sv. Víta. Optikou odbornice na strategickou komunikaci vnímám, že jazyk autorit není neutrální. Vytváří normy, nastavuje hranice toho, co je přijatelné – a koho je možné přehlížet.
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

Když arcibiskup mluví o „zženštilé době“, není to popis společnosti. Je to nálepka. Rámování, které implicitně říká, že vše spojené s jemností, péčí, empatií či otevřeností je slabost. A že skutečná „zmužilost“ znamená konfrontaci, tvrdost a potlačování emocí. Tento model mužnosti je ale v roce 2025 nejen zastaralý, ale i škodlivý – pro ženy, muže i veřejnou debatu.

Jako matka čtyř synů vidím, v jak náročném světě dnešní generace vyrůstá. Žijí pod tlakem válek, ekonomické nejistoty i všudypřítomného hodnocení. Přesto dokážou mluvit o emocích, o zranitelnosti i o duševním zdraví. Ne proto, že by byli „zženštilí“, ale proto, že umí pracovat s tím, co je skutečně tíží. To není slabost – to je kompetence, kterou bychom měli oceňovat.

Je důležité připomenout, že nejhlubší selhání církve posledních dekád – krytí zneužívání, nedostatek sebereflexe a neschopnost postavit se za oběti – nevznikla kvůli přemíře jemnosti. Vznikla kvůli nedostatku odvahy. Odvaha totiž nespočívá ve zvyšování hlasu, ale v poctivém přiznání odpovědnosti.

Posun k odpovědnosti

Problém výroku o „zženštilé době“ není v osobním postoji řečníka. Problém je, že taková slova z úst primasovy autority posilují rámec, v němž je ženskost znevážena, zranitelnost vnímána jako slabina a moderní společenské změny označeny za ohrožení.

Jako někdo, kdo se profesně zabývá strategií komunikace, vím, jak silně takový jazyk působí na veřejný diskurz: normalizuje hierarchii moci, která už většině společnosti nedává smysl. A je tu ještě jeden rozměr – pokud má někdo za ideál mužnosti to, že je tvrdý na slabé a měkký na mocné, nevytváří tím model síly, ale její karikaturu.

Naše doba není měkká. Je plná konfliktů, nejistot a tlaků. To jediné, co se změnilo, je naše ochota těmto tématům čelit otevřeně a bez studu. A to není zženštilost. To je posun k odpovědnosti.

Jako žena a odbornice na komunikaci bych si přála, aby právě ti, kteří mají duchovní autoritu, přispívali k posilování respektu mezi lidmi – ne k obnovování starých hierarchií, v nichž byla ženskost synonymem slabosti a hříchu. Nežijeme v zženštilé době. Žijeme v době, která odmítá mlčet tam, kde se lámou hranice respektu a moci.

Autorka je doktorandkou Mediálních a komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své disertační práci se zaměřuje na strategickou komunikaci, zejména v oblasti reprodukčních práv a rovnosti žen.

