Z Brna až do Věčného města. O kardinálovi z rodiny brněnských Němců

Jedním z jejích členů – prefektem Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji (tedy čehosi jako ministerstva pro lidská práva) – je totiž kardinál Michael Czerny, jezuita a brněnský rodák. S ohledem na posledně zmíněné se o něm v tuzemských médiích občas psává a on sám do svého rodného města sem tam zajede. Naposledy tento týden.

Nebylo to jen z kultických důvodů, ačkoli veřejnou bohoslužbu tu sloužil také, v kostele sv. Jakuba v centru Brna, kde byl v roce 1946 pokřtěný. Především šel ale do kina. Konkrétně do kina Art, kde měl předpremiéru dokument, který o Czerném natočil ředitel Nadačního fondu Mehrin a spisovatel Martin Reiner. Snímek se jmenuje Kardinál Michael Czerny – kněz s židovskými kořeny, nyní ho odvysílá Česká televize a potom bude k vidění v jejím internetovém archivu.

Rozhodla židovská národnost

Ano, kardinál Czerny má židovské kořeny. To není mezi nejvyšším katolickým klérem zase až tak výjimečné, připomeňme třeba někdejšího pařížského arcibiskupa kardinála Jean-Marie Aarona Lustigera (1926–2007), významného hráče v procesu smiřování vztahů mezi židy a katolickou církví. Stejně jako kardinál Lustiger také kardinál Czerny ztratil část rodiny v nacistických koncentrácích. Ovšem zatímco Lustigerova matka zahynula v Osvětimi, Czerného matka Winifred jako jediná ze své rodiny perzekuce přežila.

V Osvětimi ale zemřela babička Anna rozená Löw, a to na tyfovou nákazu pouhé dva týdny po konci války. V Terezíně zahynul dědeček Hans, v Malém Trostinci strýcové Karl Robert a Georg. Tato rodina – mimochodem jí dříve patřil pivovar, kde se dnes vaří Pražáky vysmívané Starobrno – byla katolická, před nacistickými úřady však rozhodla židovská národnost.

Věznění se nevyhnulo ani kardinálovu otci Egonovi. Ten byl sice „árijského“, dokonce německého původu, ale odmítl se s Winifred rozvést. Osm měsíců strávil v totálním nasazení v Postoloprtech. Po válce se manželé shledali a narodily se jim děti, roku 1946 Michael a později ještě Robert.

V Brně však zůstat nechtěli. „Měli pro to více důvodů a jedním z nich bylo přání nechat vše za sebou a začít úplně znovu. Zůstat žít na místě, odkud zmizeli všichni, které znali, nedokázali. Ale také si nepřáli zatížit mě a mého bratra jakýmikoli předsudky,“ vysvětluje Michael Czerny. Rodina navíc – ač se v ní mluvilo i česky – byla německá, a jak se s brněnskými Němci po válce nakládalo, je už dnes dostatečně známé.

Za pomoci svých přátel Neumarkových se tak Czerných na konci roku 1948 přeplavili do Kanady, kde „začali z ničeho a s ničím“, jak Czerny konstatuje v Reinerově dokumentu. Sám časem vstoupil do jezuitského řádu, stal se knězem a později vatikánským úředníkem. A aniž by o to žádal, papež ho ustanovil do čela úřadů, které se starají o doprovázení migrantů a uprchlíků po celém světě. Těch je dnes přes 300 milionů, z toho nejméně 122 milionů vysídlených z donucení.

Útočiště u Czerných v Kanadě

Michael Czerny svou službu koná s vědomím historie své rodiny. Prsní kříž, pektorál, který nosí na krku každý biskup, si nechal vyrobit od italského umělce Domenica Pellegrina ze zbytků migrantské lodi ze Středomoří. Její dřevo prý mu připomíná dřevo Kristova kříže. Čtyřčlennou rodinu na člunu najdeme i na jeho kardinálském erbu a jako památeční obrázek na kardinálskou intronizaci využil Czerny podmalbu na skle, kterou kdysi vytvořila babička Anna. Zobrazuje známý evangelijní výjev – Svatou rodinu na útěku do Egypta.

„Ať si je vezme do obýváku,“ jako bych slyšela zavilé odpůrce migrace z řad facebookového komentariátu. Tedy, u Czerných v Kanadě našel na půl roku útočiště uprchlík, který v roce 1956 opustil Maďarsko po násilně potlačeném protisovětském povstání. A Vatikán sám přijímá a integruje migranty pomocí humanitárních koridorů například z Libye, ostrova Lesbos nebo Sýrie.

O humanitárních koridorech si můžeme povyprávět zase někdy příště. Zatím se můžeme podívat na Reinerův film. Nebo se zastavit v muzeu v Terezíně, kam Robert Czerny, kardinálův bratr, před časem daroval tři pozoruhodná díla. Tři hliněné busty vytvořila Winifred v kanadské nové vlasti. Zachytila v nich tváře tří konkrétních lidí. Jedním z nich je právě i Michael.