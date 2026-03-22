Whistleblower, nebo udavač? Česká medicína stojí před nepříjemnou otázkou

Josef Veselka
Úhel pohledu   17:00
V uplynulých týdnech se do veřejného prostoru dostala kauza spojená s implantacemi kardioverterů-defibrilátorů (ICD) ve Fakultní nemocnici Olomouc. Podle dostupných informací existuje podezření, že u části pacientů nemusely být indikace k těmto výkonům stanoveny zcela standardně. Věcí se již několik měsíců zabývá policie a trestní oznámení podal tento týden i ministr zdravotnictví. A bez jakéhokoliv předjímání výsledku vyšetřování je tento případ v čemsi zcela mimořádný.
foto: FNOL

Pokud by se i jen část podezření potvrdila, šlo by o závažnou kauzu, která se svým charakterem liší od většiny dosavadních problémů českého zdravotnictví. Ty se zpravidla týkaly financování, organizace péče nebo individuálních pochybení. Zde by podle jedné z prezentovaných verzí šlo o situaci, v níž mohli být pacienti léčeni způsobem, který pro ně nebyl optimální a mohl jim přinášet zbytečné budoucí riziko. Právě tento rozměr dává celé věci zcela jinou váhu.

ICD je velmi drahý přístroj, jehož cena se pohybuje v řádu nižších statisíců korun, a může zachraňovat životy. U správně indikovaných pacientů výrazně snižuje riziko náhlé srdeční smrti. Současně ale nejde o neškodnou prevenci. Je to invazivní výkon s dlouhodobými riziky komplikací, zejména u těch, kteří k němu neměli správnou indikaci. Právě proto jsou indikační kritéria přesně definována a jejich dodržování je základním předpokladem správné péče.

V olomouckém případu proti sobě stojí dvě verze. Jedna tvrdí, že pacientům se systematicky prováděly neindikované a drahé výkony, ta druhá to zcela popírá a poukazuje na osobní motivace celého sporu. Do toho vstupuje ještě třetí prvek, a tím je personální vývoj. Klíčoví aktéři kauzy v nemocnici již nepůsobí, a to včetně lékařů, kteří na problém upozornili. Ne, nebyli vyhozeni. Jen po více než 20 letech v jednom případě a více než deseti v tom druhém zjistili, že by si měli najít místo jinde. A právě zde se dostávám k podstatě problému, který má charakter obecný.

Historické i sociální důvody

Slovo whistleblower v českém prostředí stále nezdomácnělo. Dokonce pro něj nemáme ani dobrý český ekvivalent. Mnohem častěji proto používáme jiné termíny. V dětství to byl žalobníček, v mládí bonzák, v dospělosti udavač. Mezi těmito pojmy a skutečným oznamováním závažných pochybení často nerozlišujeme. Udavač totiž pracuje ve prospěch moci, kdežto whistleblower naopak upozorňuje na její selhání. První systém posiluje, druhý ho testuje. Přesto jsou u nás oba často vnímáni stejně.

Důvody jsou historické i sociální. Zkušenost s totalitním režimem vytvořila hlubokou nedůvěru k jakémukoli hlášení. Ve škole jsme přinejmenším vnímali, že se nebonzuje, a loajalita ke skupině má přednost před pravdou. Tento vzorec přetrval a promítá se i do dnešních institucí. Má ho v sobě zakódován i autor tohoto textu.

V praxi to často vypadá následovně. Uvnitř systému vznikne podezření na problém. Někdo na něho upozorní a management sice reaguje, ale ne vždy zcela věcně. Část pozornosti se přesune od samotného problému k tomu, kdo ho pojmenoval. Diskuse se personalizuje, zpochybňuje se motivace, načasování nebo kontext. Klíčová otázka pak zní: O co tomu whistleblowerovi vlastně jde? Přitom by měla znít jinak: Jsou ta tvrzení pravdivá, nebo nejsou?

Dvě verze

Instituce mají přirozenou tendenci chránit svou stabilitu a reputaci. To je pochopitelné. Problém nastává, když se tato ochrana začne týkat i potenciálních chyb. V takové situaci se whistleblower stává nepohodlným. Ne proto, že by nutně neměl pravdu, ale proto, že narušuje zavedený klid. Důsledky jsou zásadní.

Pokud lidé uvnitř systému získají pocit, že upozornění na problém vede spíše k osobnímu riziku než k jeho řešení, přestanou se o obecné věci raději zajímat. Chyby pak nezmizí, pouze se o nich přestane mluvit. Ve zdravotnictví má tento mechanismus ještě závažnější dopad. Medicína stojí, mimo jiné, na důvěře.

Pacient přichází ve chvíli, kdy potřebuje pomoc, a spoléhá na to, že systém funguje v jeho zájmu. Pokud se objeví podezření, že je to, byť i jen částečně, naopak, pak je v zájmu všech, aby bylo vše rychle a transparentně vyjasněno. Stejně důležitá je i důvěra v klinický výzkum. Ten je založen na ochotě pacientů účastnit se studií a přijímat nové postupy. Pokud by vznikl dojem, že systém není schopen sám sebe kontrolovat, dopadlo by to na celý medicínský pokrok.

Olomoucká kauza tak ani v nejmenším není jen o jednom pracovišti a vůbec není na místě předjímat její závěr. Na stole jsou dvě verze a policie či případně soud rozhodnou, která má k realitě blíž. Už nyní by nás ale měla vést k zamyšlení nad tím, jak se jako společnost díváme na ty, kteří upozorňují na možné problémy uvnitř systému. Zda je bereme jako součást řešení, nebo jako problém samotný.

Úhel pohledu

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

