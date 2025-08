KAREL ČAPEK: My ve městech

Nedělní fejetony Karla Čapka Vybrali jsme z archivu Lidových novin

Vzkazujeme sice těm venku s heroickou odříkavostí: Nu, někdo tu ve městě musel zůstat, aby zaskočil za váš odpočinek; někdo se musí dřít a péci se za jiné!

Ale mezi námi: není to tak zlé; a přestože ulice sálají jako výheň, má město v létě své zvláštní kouzlo, které oceňujeme my, pozůstalí netruchlící. Je tu totiž najednou víc místa pro nás; ulice jsou volnější, elektriky si to drandí poloprázdné, v hospodě najdeš prázdný stůl – namouduši, líp se tu dýchá.

Abyste věděli, vy dovolenci, my si tu teď chodíme zeširoka jako páni; nikdo nám nešlape na paty, nikomu nemusíme dělat místo, nikomu uhýbat; a kdyby nám nebylo tak zatroleně horko, řekli bychom rovnou, že se tu máme lépe než kdykoliv jindy.

Lidové noviny 24. 7. 1929