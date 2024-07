Debaty s Karlem Dybou. Ekonom a politik se podílel na fundamentální transformaci reálného socialismu

Jako čistá náplava do tohoto SVK mohu doložit, že moje motivace se tam naplavit byla tažena snahou navázat společenský kontakt s příslušníky SVK, zde uvedu Karla Dybu, který na sebe upozornil i svými příspěvky k aplikaci ekonometrie na takzvaně centrálně plánovanou ekonomiku. Na začátku osmdesátých let, kdy jsem se dle vlastního uvážení již plnohodnotně naplavil, jsem se osmělil Karla Dybu poučit, že ekonometrie je degenerovaná statistika a makroekonomie je degenerovaná mikroekonomie.

Lidské sbližování

Tahle debata neměla čas se rozvinout, protože, jak to bývá, čas nemilosrdně trhl oponou a osud nás v únoru 1990 umístil do letadla, ve kterém letěl Václav Havel na dnes již legendární návštěvu USA. Oba jsme tam byli jako asistenti dvou novopečených ministrů, Vladimíra Dlouhého a Václava Klause.

Vzhledem k tomu, že ti dva ministři byli vyšší liga, během uvedené expedice měli luxusnější program, takže jsme byli fakticky odsouzeni strávit většinu času spolu, na naší asistentské úrovni. Takže jsme ve Washingtonu často jen ve dvou vysvětlovali osobám „na naší úrovni“, jak se to stane, že z reálného socialismu nakonec vyroste tržní ekonomika bez přívlastku.

Já jim prezentoval, že model principal-agent zřetelně vysvětluje neefektivnost státního podniku, Karel zase na půdě jejich centrální banky (Fed) užaslým náměstkům guvernéra předváděl, že to, čemu se u nás musíme především vyhnout, je monetary overhang. Znovu si připomeňme, že se psal únor 1990 a že, jak již naznačeno, se na Vysoké škole ekonomické v Praze žádná ekonomie nevyučovala.

Na tom výletě do USA jsme se s Karlem, jak to říci, lidsky sblížili, až by jeden třeba řekl, že skamarádili. Nemalou měrou k tomu přispěla i paní Blanka, Karlova superelegantní manželka. Sbližování nás tří došlo dokonce tak daleko, že jsme spolu začali pravidelně slavit konec roku – na Silvestra, vždy zhruba v čase od čtyř do sedmi hodin odpoledne.

A rovněž jsme spolu každý půlrok jezdili na setkání sdružení Lípa, pražsko-kavárenského think tanku, který původně založil slovutný Pedro Pick a posléze převzal Gabriel Eichler (rovněž expatriot). Tahle Lípa ovšem zaváněla spiklenectvím, protože – přestože jsme tam vždy byli za disidenty – naši účast nesl velmi nelibě Václav Klaus, jehož přísné oko jsme nikdy nepřestali vnímat a soustavně, někdy i kriticky, komentovat.

Uplatnění zkušeností

Projevem téhle sounáležitosti bylo i to, že někdy v roce 2008, kdy byl Karel naším velvyslancem u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži, mě protlačil do poradenské mise, která měla v Kyjevě místním politikům poradit, jak prolomit zatuhlost jejich transformačního procesu.

Pro ilustraci velikosti tehdejšího ukrajinského problému mohu uvést, že původně jsem jim chtěl navrhnout všechno znovu znárodnit a posléze – naší českou cestou – rozdělit lidem za kupony. Ovšem, na místě jsem zjistil a do Paříže Karlovi nahlásil, že na Ukrajině nemají katastr nemovitostí a každý tam – trochu nadneseně řečeno – tedy de facto vlastní pouze to, co si dokáže vlastními prostředky uhlídat. Rovněž tuhle zkušenost jsme posléze dokázali společně uplatnit, tentokrát na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci předmětu Transformace české ekonomiky (číslo kurzu HP 855), jehož součástí byly i naše pokusy o komparaci metod a transformačních výsledků vybraných zemí střední a východní Evropy.

Karel se zde primárně věnoval tématu konvergence (přibližování) tranzitivních ekonomik k úrovni vyspělejšího Západu. V této souvislosti jsem za velevýznamné považoval jeho hluboké porozumění institucionálním změnám v Rusku. Na toto téma jsme ovšem debatu rozváděli maximálně před paní Blankou – v obavách, že všude jinde by nás označili za Putinovy užitečné idioty. Debaty to tedy byly tak trochu jako za „starých časů“.

Pozitivní „dědkismus“

Tím jsme se dostali do současnosti a několika posledních měsíců, kdy jsme se společně i tak trochu zlobili na svět, který se mění do podoby, která – při vší proklamované inkluzi etnických menšin a seniorů – je nám dvěma docela nepřátelská. Na druhé straně jsme cítili, že na tomhle „dědkismu“ je pozitivní, že ze světa, kterému nerozumíme, se nám bude odcházet snáze, než kdybychom přistoupili na dnešní progresivistické představy o nerozlišitelnosti muže a ženy.

Ale co hlavně, dobře se nám bude ze světa odcházet především proto, že nám byla svěřena nekonečně unikátní příležitost podílet se na fundamentální transformaci reálného socialismu. A co nakonec, v tom netransformovaném světě jsme si v té naší bublině SVK užívali intelektuálního prostředí, jaké už jsme později nikdy nikde nenašli a jehož plody jsme mohli prosadit do reálné politiky – nejlépe, jak jen jsme dokázali.