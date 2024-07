Položil základy. Zesnulý Karel Dyba má velkou zásluhu na polistopadovém přechodu na tržní ekonomiku

Po příjezdu do Belgie jsem za stipendijní peníze nakoupil základní učebnice, zavřel se na koleji a začal studovat. V ČSSR jsem byl sice inženýr, ale v Belgii jsem znovu nastoupil do pomyslného prvního semestru. Někdo mě však musel nasměrovat, jaké teoretické učebnice číst, jak to skloubit se svým studijním programem v Lovani, a současně mi už tehdy navrhnout téma kandidátské disertační práce. Ten někdo se jmenoval Karel Dyba, pracoval v Ekonomickém ústavu Akademie věd a tu moji disertaci jsme pak rozšířili a nakonec společně vydali i knižně.

Seznámil jsem se s ním, když jsem pár let před tím začal při studiu pracovat v Ekonomickém ústavu jako pomocná vědecká síla. Patřil ke skupině v té době sotva tolerovaných ekonomů, bez šance podstatněji se prosadit ve vědecké komunitě.