Jak to bylo s objevem Högerovy odbojové činnosti za války

Poprvé po roce 1994, kdy se tyto údaje objevily v knize Faustovské srdce Karla Högera, totiž o tomto faktu referovaly Lidové noviny v roce 2005, a to i na titulní straně. A celá story má i svou prehistorii. V roce 2001 vyšlo přepracované vydání memoárů operního pěvce a normalizačního ředitele Přemysla Kočího. Čtení je to až směšné, zvlášť když se tento poskok KSČ snaží navodit dojem, že byl téměř disident.
Podepsal se například na likvidaci Radokovy Chodské nevěsty, bez milosti dával výpovědi staré gardě Národního divadla, vyhodil Vlastu Fabianovou, Jiřinu Šejbalovou, prostě herce, kteří rozhodně nebyli žádnými nadšenými budovateli socialismu, a režim to o nich věděl. Zvlášť mu ležel v žaludku Karel Höger, jeho a Medřickou kritizoval za výkony ve výborné Matce Kuráži Jana Kačera (1970), prý zdůrazňovali průhledné invektivy vůči okupační moci.
Devastující vliv šikany
Na Högerově psychické likvidaci měl lví podíl, psal mu odporné dopisy, které naštěstí zůstaly v archivu Národního divadla a nebylo problém je otisknout jako dokument, zakazoval mu mimodivadelní činnost, vymýšlel si trapná obvinění a podobně. Tato šikana měla na Högera devastující vliv, 68letý Höger, jehož herecký projev byl stále výrazný, dal 2. května 1977 na první scéně po 37 letech výpověď (jeho rozhodnutí bylo vedeno i kolegialitou s Vlastou Fabianovou), 3. května byl hospitalizován a 4. května umírá.
Jenže jak známo, když mouřenín poslouží, může jít, i Kočí, když vykonal všechny příkazy rodné strany, byl rovněž z funkce vyhozen. Po publikování recenze nás Kočí zasypal stížnostmi, ale stačil jeden brilantní text teatroložky Jany Patočkové a bylo ticho. Ozvala se mi také hercova manželka Eva Högerová a děkovala za pravdivé popsání situace.
POHNUTÉ OSUDY: Karel Höger vzdoroval nacismu, přesto mu život ztrpčovali i komunisti
Zanedlouho poté ovšem vyšla kniha Jaroslava Čvančary Heydrich, kde byla uveřejněná fotka českého herectva hajlujícího v historické budově Národního divadla na zasedání odsuzujícím atentát. A to bylo hned morálních arbitrů, celou normalizaci držících hubu a krok, kteří hned věděli, jak byli čeští herci odjakživa proradní, a zvlášť ten Höger, který je na fotce tak dobře vidět, a za nějakých 30 let takhle prý osvědčoval loajalitu komunistům. Že tam byla i Anna Letenská, později popravená, až tak dobře vidět nebylo.
Historie bývá ale málokdy složená z jednoduchých faktů, že shromáždění se odehrálo za stanného práva a 14 dní po vyvraždění Lidic a Ležáků. Účast pro členy Národního divadla byla povinná, neúčast se rovnala schvalování atentátu, a za to, jak známo, hrozila nejenom smrt dotyčnému, ale celé rodině.
Jen připomenutí otištěného
Tehdy mi Eva Högerova zavolala znovu a pozvala mě k sobě domů, kde mi ukázala perfektní archiv a doklady, jak Karel Höger u sebe za války uschoval majetek židovské rodiny a finančně podporoval i parašutistu, který se ukrýval na Moravě. Mimo jiné ukrýval před nacisty Františka Kožíka, což mi potvrdila jeho dcera, dramaturgyně Alena Kožíková. Tyto dokumenty, svědčící o jeho odbojové činnosti za protektorátu, použil pouze po skončení války, aby obdržel potvrzení o státní spolehlivosti a národní bezúhonnosti v roce 1948.
Kromě toho se aktivně zapojil do Pražského povstání a dodával zprávy barikádám v oblasti Prahy 6. Eva Högerová mně tehdy jasně řekla, že její manžel se svou odbojovou činností nikde neoperoval, ani když měl po roce 1968 potíže v Národním divadle, a nechtěl tedy nic z toho zveřejňovat. Když se pak Högerová společně s Vladimírem Justlem a Ljubou Klosovou podílela na vydání jeho monografie Faustovské srdce Karla Högera (1994), vsunuli tam o jeho odbojových aktivitách zmínku.
Článek vyšel v LN v dubnu 2005 a vzbudil zájem. Osobně jsem tento text nepovažovala za zásadní objev, spíše za znovuobjevení zapomenutých faktů, nehledě na to, že mi paní Högerová ukázala, že ještě před listopadem 1989 o těchto skutečnostech vyšla krátká zpráva v Lidové demokracii. Nedlouho po publikování zmíněného článku se mi ozval Stanislav Motl s dotazem, zda může zprávu převzít. Souhlasila jsem, ale celkem logicky žádala, aby citoval pramen, a poskytla mu kontakty na Evu Högerovou.
Za dva roky byl na světě dokument pro Novu, pak tento a jiné příběhy vyšly knižně, atd. atd. Ovšem Lidové noviny i původní autorka se z toho všeho jaksi vytratily. Prostě to celé začalo žít svým vlastním životem a Stanislav Motl rozhodně nikde nevyvracel, že by snad neměl být tím, kdo se k těmto faktům dostal jako první. I když to v podstatě nebyl regulérní objev, jen připomenutí toho, co už bylo dávno otištěno, a nějak zapadlo.