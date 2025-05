Konec dějin, verze 2025. Revidovaná verze Fukuyamovy teze

Poslední slovo 20:00

Mácha by to asi nerad slyšel, ale už osm desetiletí se v květnu mluví a píše víc o míru než o lásce. Je to však mír z roku 1945, rok co rok vzdálenější, takže viděný víc v obrysech než v detailech. S odstupem času se tak může zdát, že mír je o hodně jednodušší věc než válka, která mu předchází: prostě utichnou výstřely, všechny bojující strany si úlevně vydechnou, jedna, vlastně víc vítězných stran dokonce jásá. Jenže ona jednoduchost či snadnost je pouhou historickou obdobou optického klamu.