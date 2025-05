Byl pozdnj wečer – prwnj mág

Jenže abychom se v dobrém a systematickém pořádku ke všem tématům dostali, musíme namísto Karla Hynka Máchy a jeho Máje, jenž byl poprvé vydán před nekulatými 189 lety, v dubnu 1836, začít Josefem Jungmannem a rokem 1805, kdy vyšel jeho překlad Chateaubriandovy novely Atala. Stalo se tak ještě před tzv. analogickou opravou pravopisu, v níž Josef Dobrovský v r. 1809 navrhl řadu změn oproti tehdy stále běžnému pravopisu bratrskému (jímž byla vytištěna např. Bible kralická).

K těmto úpravám patřilo mj. zařazení hlásky [c] mezi hlásky měkké, tj. zásada, aby v českých slovech po písmenu „c“ nikdy nestálo „y“ či „ý“ (které do té doby naopak po „c“ stávalo téměř výlučně, viz např. spojení „cyzý vládnaucý cýsař“). Řadu dalších, z dnešního hlediska nezvyklých až překvapivých rysů však ponechala, a proto je najdeme i v původním vydání Máje, z něhož je citováno v dnešním nadpisu: psaní „w“, vyjadřování hlásky [í] písmenem „j“ a hlásky [j] písmenem „g“ (tedy např. psaní slova „její“ v podobě „gegj“). Památkou na tento pravopisný pravěk jsou taková dnešní příjmení jako „Girsa, Girotka, Giránek“; pokud by tehdy bylo mohlo dojít k omylu ve výslovnosti, např. ve jménech osob, psávala se hláska [g] písmenem „ğ“ – tedy „g s háčkem“, např. „Junğmann“.

Leč zpět k překladu Ataly. Dočteme se v něm větu „Budaucýho měsýce kwětna*) bude sedmkrát deset sněhů a tři sněhy nad to, co mne na swět přinesla matka má“, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou – jež je z našeho hlediska důležitější než věta sama, neboť dole na stránce uvádí vysvětlení „*) máge“. Jungmann totiž musel čtenářům objasnit slovo, které pro pátý měsíc v roce nově vytvořil jen k tomu účelu, aby přeložil Chateaubriandův poetismus „lune de fleurs“, česky „měsíc květin (či květů)“. Navíc ukazuje Jungmanna jako překladatele neobyčejně důkladného: i ve francouzském originále jde totiž o novotvar, takže i tam je u tohoto slovního spojení hvězdička a ve vysvětlivce pod čarou se praví: „*) mois de mai“.

Jungmannův novotvar „květen“, vytvořený jako jednorázové poetické pojmenování měsíce, jemuž se tehdy standardně říkalo „máj“ a pro nějž se obrozenci pokoušeli ještě zavést „traven“ či „tráven“ a „trnopuk“, aby z českých názvů měsíců odstranili jediné slovo s neslovanským původem, se ovšem velmi rychle ujal a žil paralelně vedle stále užívaného, tehdy ovšem naprosto profánního a nepoetického „máje“. Do třicátých let 19. století byla obě slova v zásadě rovnocenná nejen významem, ale i stylovým zabarvením, a ve frekvenci „máj“ nad „květnem“ celkem pochopitelně převládal.

Máchovo užívání slova „máj“ tedy nebylo nějakým vyhraněným poetismem, jak je vnímáme dnes, nesporné ovšem je, že v úvodních verších stejnojmenné básně bylo nositelem zvukosledu (á-á-a: máj-lásky čas). Je však nepochybné, že Máchův Máj a jeho verše přispěly k postupnému stylovému přehodnocení slova „máj“ jako poetismu, tedy vlastně k úplnému obrácení počátečního vnímání dvojice „máj – květen“, až tak, že Svatopluk Machar mohl v r. 1901 napsat přece jen trochu podivnou větu „Byl májový večer na konci května“.

Zbývá jen dodat, že po prvním vydání Máje, na začátku čtyřicátých let 19. století český pravopis prošel další reformou, tzv. skladnou, která zavedla dnes běžné užívání dlouhého „í“ a psaní písmena „j“ pro stejnojmennou hlásku. Na jejich konci pak přišlo ještě nahrazení písmena „w“ dnešním „v“ a psaní dvojhlásky „ou“ namísto tehdejšího „au“ (např. se tedy z formy „gegj wraucj tauhau“ r. 1840 stalo „její vroucí touhou“ r. 1850). „Prwnj mág“ se tak konečně stal „prvním májem“, v němž zamilovaní vyrážejí pod třešňové květy a třídněnenávistní na mítinky partaje se zralým plodem v logu.