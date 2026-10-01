To ale nic nemění na faktu, že číslo 3 hrálo významnou úlohu již v nejstarších, dnes zaniklých kulturách. A když pominu svět bájí a pohádek, kde vystupují tři bratři či tři sudičky, tři hádanky, tři přetěžké úkoly, tři oříšky nebo tři zlaté vlasy, a přenesu se do reality evropské civilizace a našich časů, pak si nebude lze nevšimnout, že základem křesťanské víry je Svatá trojice a základem komunistické víry jsou dokonce – pro znásobení efektu – hned tři trojice: tři její zdroje (klasická německá filozofie, anglická politická ekonomie a francouzský utopický socialismus), tři její součásti (dialektický materialismus, marxistická politická ekonomie a vědecký komunismus) a tři její svatí (ti se v čase jemně proměňovali, byla doba, kdy místo obvyklé trojky Marx-Engels-Lenin na rudé obloze plálo souhvězdí Marx-Engels-Stalin a vše výše uvedené bylo shrnuto pod termín marxismus-stalinismus).
Připomínám to vše nikoliv z nostalgie, ale proto, že dnes je výročí, byť nekulaté, základního teoretického díla marxismu: 1. října 1867 se v Berlíně začala prodávat kniha Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (“Kapitál. Kritika politické ekonomie“), kterou její autor Karl Marx vydal o 14 dní dříve v Hamburku v nakladatelství Otto Meissnera.
S jejími hlavními myšlenkami jsme se – mluvím teď za „starší“ generaci – byli povinni seznamovat, skládali jsme jako vysokoškolští studenti z takových znalostí zkoušky (a dokonce i závěrečné státní zkoušky, bez ohledu na studovaný obor) – a za tichého všeobecného srozumění ve stylu „my víme, že je to nesmysl, vy víte, že my víme, že je to nesmysl, my víme, že vy víte, že my víme, že je to nesmysl … atd.“ jsme se tím nakonec všichni nějak prošvejkovali.
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O hřídelích, kyčlích, esejích a rovnicích
Aniž bych si dělal jakýkoliv nárok na odbornou kritiku a čistě kvůli objasnění pro ty „mladší“, jaké problémy jsme tehdy měli, bych rád – v duchu magie čísla 3 – zmínil tři nejdůležitější body z toho, co nám ohledně Kapitálu na tehdejších seminářích nebyli lektoři schopni vysvětlit.
Prvním z nich je tvrzení, že hodnota (či cena) věcí při prodeji či koupi je určena společensky nutnou pracovní dobou potřebnou k jejich výrobě – což nemá být chápáno individuálně, ale jako doba potřebná při průměrné produktivitě a intenzitě práce, tedy víceméně konstanta. Nikdo nám však nikdy nezvládl vysvětlit zaprvé stoupání či klesání ceny na základě poměru poptávky a nabídky, a speciálně pak proč některá umělecká díla stojí miliony, zatímco jiná, od umělců ne tak nadaných, o mnoho méně, a výrobky každodenní (s)potřeby, na nichž dělníci stráví zhruba stejnou dobu jako (např.) při namalování obrazu, už jen zlomek. A zadruhé taková definice nevysvětluje cenu pozemků, např. (přírodních) lesů, luk či vodních ploch … při jejichž „výrobě“ nikdo žádný čas nestrávil.
Druhým bodem je vykořisťování, resp. nadhodnota, která vzniká jako rozdíl mezi (vyšší) hodnotou zboží, které dělník vyrobí, a (nižší) mzdou, kterou mu za to kapitalista vyplatí, což Marx velmi kritizuje. Nijak se však nevyjadřuje o tom, jak by to měl kapitalista dělat jinak, aby přitom nezkrachoval, a zejména mlčí ve věci, jak se ohledně nadhodnoty chová jeho přítel textilní podnikatel Bedřich Engels, jenž mu po desetiletí vyplácí rentu, která umožňuje, aby Marx psal Kapitál (i jiná díla) a nemusel si vydělávat skutečnou prací. K čemuž ještě dodávám, že jako studenta matematicko-fyzikální fakulty mne bavila jednoduchost vzorečků, jimiž Marx v Kapitálu své teze o nadhodnotě podkládá ve snaze vytvořit „vědecký model“ své teorie – trojčlenka je proti nim vyšší matematika…
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Na památku velkého matematika, s odbočkou o vyjmenovaných slovech ve slovenštině
A zatřetí stojí za zmínku zmatení jazyka. Marx dělí v Kapitálu společnost na třídy (což nepochybně zhruba odpovídá realitě) a popisuje jejich vlastnosti a vztahy mezi nimi. Výrazným rysem třídy kapitalistů je přitom – nepřekvapivě – vlastnictví kapitálu, jejž bych ze svého laického hlediska popsal jako buď peněžní, nebo hmotný (třeba tovární budovy, stroje…). Zůstalo pro mne ovšem dodnes nesrozumitelné, proč je v Marxově teorii hmotný kapitál pojednán jako „vztah kapitalisty a dělníka“, tedy jako něco ryze abstraktního. Dodnes se pamatuji na svou – řekněme – velmi živou výměnu názorů se soudružkou vedoucí semináře z politické ekonomie, kterou jsme zakončili tím, že budeme-li soustruhu říkat „vztah“, můžeme židli říkat třeba „stůl“, což je jistě možné, jen to s sebou přinese jistou netriviální komplikaci – že si nebudeme rozumět.
Ještě je k tomu všemu potřeba podotknout, že výše uvedená trojice bodů se týká pouze prvního dílu celkově čtyřsvazkového opusu – dílu, jenž jediný vyšel ještě za autorova života: Marx žil po jeho vydání ještě 16 let (zemřel r. 1883), leč druhý a třetí díl nikdy nedokončil. Ty vydal na základě podkladů z Marxovy pozůstalosti v letech 1885 a 1894 Bedřich Engels. Že Marx další díly nedovedl do finální podoby, zdůvodňují někteří jeho kritici tím, že při rozvíjení svých teorií nedokázal odstranit jejich vnitřní rozpory (což mi přijde docela pravděpodobné). Pro úplnost se ještě sluší dodat, že čtvrtý svazek, jehož obsah je sporný a občas není pokládán za součást díla, publikoval pražský rodák a v Leninových očích „renegát“ Karl Kautsky až na počátku 20. století.
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Padesát let od konce Kulturní revoluce
Abych to shrnul a také uvedl na pravou míru: vše výše uvedené jsou pouhé subjektivní vzpomínky na to, co se mi při (nuceném) studiu marxistické ekonomie zdálo podivné, nepochopitelné … a co mi její lektoři nedokázali vysvětlit (přestože jsem se – byť možná trochu i provokativně – ptal). Nebyla to a není žádná odborná, teoretická kritika – tou jsem se ostatně nikdy, ani tehdy, ani nyní nezabýval, taková potřeba mne opravdu nikdy nepálila: aby člověk viděl, že je to vadné a že to nefunguje, stačilo v té době žít.
Tak jen aby se nevrátila.