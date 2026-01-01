Den obnovy samostatného českého státu

Karel Oliva
První (le)den nového roku je naším státním svátkem – Dnem obnovy samostatného českého státu, jímž si připomínáme výročí vzniku České republiky.

Karel Oliva | foto: Lidovky.cz

Název tohoto svátku se ovšem vztahuje nejen k 1. lednu 1993 a období po tomto dnu, ale i k době před ním: například zcela zřetelně vyjadřuje fakt, že Československo – ať už pod jakýmkoliv z řady svých oficiálních názvů – nebylo uskutečněním ideje samostatnosti českého národa, přestože nám to prvorepubliková i pozdější komunistická propaganda usilovně namlouvaly.

Ale stojí za to pohlédnout na věc systematicky.

Hod Boží vánoční v Římě před 1 225 lety: korunovace Karla Velikého

Počátky samostatného českého státu sahají do 9. století, kdy si rod původně vládnoucí v oblasti dnešní Prahy a okolí (pro nějž teprve o mnoho století později František Palacký razil ve svých pracích název Přemyslovci) začal postupně podřizovat i okolní území a fakticky tak utvářel první státní strukturu Slovanů v Čechách. Přemyslovská moc postupně expandovala až přibližně do jejich současných hranic (s výjimkou Chebska), a po vyvrácení Velkomoravské říše maďarskými nájezdníky na samém počátku 10. století se rozšířila také na Moravu, i když ta si zachovala značnou správní samostatnost a v r. 1182 byla dokonce povýšena na markrabství.

K výraznému rozšíření území samostatného českého státu pak došlo za Lucemburků: Jan Lucemburský obdržel od císaře Ludvíka Bavora za vojenskou pomoc Chebsko a Karel IV. svou diplomacií a sňatkovou politikou získal do svazku zemí Koruny české i Slezsko a Horní a Dolní Lužici.

Další vývoj pak šel ohledně územního vývoje opačným směrem: v druhé polovině 15. století ovládl velké části Moravy uherský král Matyáš Korvín (1458-90), Vladislav Jagellonský však po Korvínově smrti získal Moravu zpět; když ovšem Ferdinand II. v tzv. Pražském míru postoupil obě Lužice Sasku (1635), ztratila je česká koruna natrvalo.

Přestože bylo České království jako samostatná jednotka oslabeno jak územními ztrátami, tak tím, že v mezidobí se volbou Ferdinanda I. českým králem (1526) stalo součástí habsburské říše, přece zůstávalo (přinejmenším formálně) ještě počátkem 18. století samostatným státem: bylo s ostatními habsburskými zeměmi svázáno „pouze“ společným panovníkem (personální unií), mělo však vlastní území, samosprávu i zákony, což si nedovolil změnit ani Ferdinand II., když po bitvě na Bílé hoře vydal Obnovené zřízení zemské, tedy jakousi novou „ústavu“ (1627 pro české země, 1628 pro Moravu).

Jak si Masarykův nástupce vyjednal podporu. 90 let od volby Edvarda Beneše československým prezidentem

K radikální proměně však došlo r. 1713, kdy Karel VI. vydal Pragmatickou sankci o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského. Ta bývá v jednoduchém školním dějepisu uváděna hlavně proto, že – v souladu se svým názvem – určovala nový pořádek nástupnictví v habsburském rodě, díky čemuž mohla při absenci Karlových mužských dědiců na trůn nastoupit jeho dcera Marie Terezie, ve skutečnosti však její základní tezí bylo nové uspořádání habsburské říše: její přetvoření z konglomerátu samostatných států spojených personální unií v jednotný a územně i správně nedělitelný státní útvar.

To byl teprve moment, kdy česká státní samostatnost vzala definitivně za své, byť to musely schválit zemské sněmy, což se ovšem stalo: v r. 1720 Pragmatickou sankci schválily český, moravský a slezský sněm, v r. 1721 ji pak přijalo i Chebsko. (Za doplnění jistě stojí, že z územního hlediska se k tomu o pár desítek let později ještě přidružila ztráta téměř celého Slezska, které Marie Terezie musela až na malou část v okolí Opavy a Slezské Ostravy po prohrané válce odstoupit Prusku.) De iure tak samostatná česká státnost přetrvala od prvních Přemyslovců až do počátku 18. století, i když je zřejmé, že v praxi ji vytvoření habsburského soustátí Ferdinandem I. značně omezovalo.

Pragmatická sankce pak platila až do rozpadu Rakouska-Uherska v r. 1918. Vznikem Československa – jak již ostatně jeho název napovídá – ovšem nebyla česká samostatnost obnovena: unitární charakter státu (s jediným parlamentem, jedinou vládou atd.) českou státní samostatnost dokonce ještě dále omezil zrušením českého i moravského zemského sněmu, které až do r. 1918 stále existovaly a měly nezanedbatelné lokální pravomoci.

O jakékoliv samostatnosti v období 1939-89 asi nemá smysl ztrácet slova, léta 1945-48 nevyjímaje, a krátké mezidobí let 1990-92 bylo fakticky jen přípravou na rozpad společného státu. Teprve 1. leden 1993 tak po staletích přinesl českým zemím skutečnou samostatnost. Nechápu proto důvody, které vedou k tomu, že ani po 33 letech od 1. ledna 1993 neumíme tento den ocenit a prakticky jej neslavíme (a v kontrastu s tím o to více oficiálně oslavujeme 28. říjen, den vzniku státu, který fatálně selhal po méně než dvou desetiletích).

Ať žije 1. leden, Den obnovy samostatného českého státu!

