Den obnovy samostatného českého státu

Název tohoto svátku se ovšem vztahuje nejen k 1. lednu 1993 a období po tomto dnu, ale i k době před ním: například zcela zřetelně vyjadřuje fakt, že Československo – ať už pod jakýmkoliv z řady svých oficiálních názvů – nebylo uskutečněním ideje samostatnosti českého národa, přestože nám to prvorepubliková i pozdější komunistická propaganda usilovně namlouvaly.
Ale stojí za to pohlédnout na věc systematicky.
Počátky samostatného českého státu sahají do 9. století, kdy si rod původně vládnoucí v oblasti dnešní Prahy a okolí (pro nějž teprve o mnoho století později František Palacký razil ve svých pracích název Přemyslovci) začal postupně podřizovat i okolní území a fakticky tak utvářel první státní strukturu Slovanů v Čechách. Přemyslovská moc postupně expandovala až přibližně do jejich současných hranic (s výjimkou Chebska), a po vyvrácení Velkomoravské říše maďarskými nájezdníky na samém počátku 10. století se rozšířila také na Moravu, i když ta si zachovala značnou správní samostatnost a v r. 1182 byla dokonce povýšena na markrabství.
K výraznému rozšíření území samostatného českého státu pak došlo za Lucemburků: Jan Lucemburský obdržel od císaře Ludvíka Bavora za vojenskou pomoc Chebsko a Karel IV. svou diplomacií a sňatkovou politikou získal do svazku zemí Koruny české i Slezsko a Horní a Dolní Lužici.
Další vývoj pak šel ohledně územního vývoje opačným směrem: v druhé polovině 15. století ovládl velké části Moravy uherský král Matyáš Korvín (1458-90), Vladislav Jagellonský však po Korvínově smrti získal Moravu zpět; když ovšem Ferdinand II. v tzv. Pražském míru postoupil obě Lužice Sasku (1635), ztratila je česká koruna natrvalo.
Přestože bylo České království jako samostatná jednotka oslabeno jak územními ztrátami, tak tím, že v mezidobí se volbou Ferdinanda I. českým králem (1526) stalo součástí habsburské říše, přece zůstávalo (přinejmenším formálně) ještě počátkem 18. století samostatným státem: bylo s ostatními habsburskými zeměmi svázáno „pouze“ společným panovníkem (personální unií), mělo však vlastní území, samosprávu i zákony, což si nedovolil změnit ani Ferdinand II., když po bitvě na Bílé hoře vydal Obnovené zřízení zemské, tedy jakousi novou „ústavu“ (1627 pro české země, 1628 pro Moravu).
K radikální proměně však došlo r. 1713, kdy Karel VI. vydal Pragmatickou sankci o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského. Ta bývá v jednoduchém školním dějepisu uváděna hlavně proto, že – v souladu se svým názvem – určovala nový pořádek nástupnictví v habsburském rodě, díky čemuž mohla při absenci Karlových mužských dědiců na trůn nastoupit jeho dcera Marie Terezie, ve skutečnosti však její základní tezí bylo nové uspořádání habsburské říše: její přetvoření z konglomerátu samostatných států spojených personální unií v jednotný a územně i správně nedělitelný státní útvar.
To byl teprve moment, kdy česká státní samostatnost vzala definitivně za své, byť to musely schválit zemské sněmy, což se ovšem stalo: v r. 1720 Pragmatickou sankci schválily český, moravský a slezský sněm, v r. 1721 ji pak přijalo i Chebsko. (Za doplnění jistě stojí, že z územního hlediska se k tomu o pár desítek let později ještě přidružila ztráta téměř celého Slezska, které Marie Terezie musela až na malou část v okolí Opavy a Slezské Ostravy po prohrané válce odstoupit Prusku.) De iure tak samostatná česká státnost přetrvala od prvních Přemyslovců až do počátku 18. století, i když je zřejmé, že v praxi ji vytvoření habsburského soustátí Ferdinandem I. značně omezovalo.
Pragmatická sankce pak platila až do rozpadu Rakouska-Uherska v r. 1918. Vznikem Československa – jak již ostatně jeho název napovídá – ovšem nebyla česká samostatnost obnovena: unitární charakter státu (s jediným parlamentem, jedinou vládou atd.) českou státní samostatnost dokonce ještě dále omezil zrušením českého i moravského zemského sněmu, které až do r. 1918 stále existovaly a měly nezanedbatelné lokální pravomoci.
O jakékoliv samostatnosti v období 1939-89 asi nemá smysl ztrácet slova, léta 1945-48 nevyjímaje, a krátké mezidobí let 1990-92 bylo fakticky jen přípravou na rozpad společného státu. Teprve 1. leden 1993 tak po staletích přinesl českým zemím skutečnou samostatnost. Nechápu proto důvody, které vedou k tomu, že ani po 33 letech od 1. ledna 1993 neumíme tento den ocenit a prakticky jej neslavíme (a v kontrastu s tím o to více oficiálně oslavujeme 28. říjen, den vzniku státu, který fatálně selhal po méně než dvou desetiletích).
Ať žije 1. leden, Den obnovy samostatného českého státu!