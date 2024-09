Olympijský jantar. Probíhá nesmyslná monopolizace dávno existujících slov

To si připomněl anglický fyzik William Gilbert a v r. 1600 ve svém latinském spisu „De Magnete“ (“O magnetech“) zabývajícím se elektromagnetickými pokusy napsal o silách, jež pozoroval, „Vim illam electricam nobis placet appellare“ (“Sílu tuto jantarovou/elektrickou nám líbí se nazývati“). Když se pak věda 18. století začala podobnými jevy zabývat seriózně, rozpomněli se fyzikové na tento spis a začali i pro jevy daleko přesahující tření jantaru či ebonitové tyče používat termíny „elektřina, elektrický“.

Střih.

V řeckém městě Olympia byly v klasickém období každé čtyři roky pořádány soutěže, pro něž se vžil název „olympiás“, jenž ale brzy začal znamenat i čtyřleté období od jedné olympiády ke druhé. V této podobě přešel tento výraz i do staré češtiny: v překladu Církevní historie Petra Comestora se již na konci 14. století dočteme „olympias jest chvíle čtyř let aneb pěti podlé jiných“.

Během staletí se znění měnilo, plně počeštěnou formu „olympiáda“ pak nalézáme v době obrozenské, např. Pavel Josef Šafařík píše v r. 1830 o Aristofanově hře Oblaky, že „byly při prvním provozování, roku 423 před nar. Kr., prvního léta 89. Olympiady, … na divadle Athenském vypískány“. Dávno existující slovo „olympiáda“ se pak s obnovením her na konci 19. století navrátilo ke svému prapůvodnímu významu. Od něj odvozené přídavné jméno „olympijský“ zná čeština přinejmenším od poloviny 16. století, kdy se objevilo (ve formě „olympictský“) v knize Kozmograffia Cžeská (jež byla překladem tehdy slavné Cosmographie Sebastiana Münstera).

Střih.

Představme si nyní – absurdní a ryze hypotetickou – situaci, že by se energetická firma XYZ snažila v parlamentu prolobbovat zákon ve znění, řekněme, „Slova ‚elektřina‘ a ‚elektrický‘ jsou registrována podle platných právních předpisů pro výhradní použití firmou XYZ. Jejich užití pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě písemného zmocnění uděleného firmou XYZ.“

Doufám, že by se v takovém případě skupina příčetných poslanců dotázala důvěryhodné jazykovědné instituce, zda je možné si slova „elektrický“ a „elektřina“ takto zprivatizovat – a dostala by odpověď, že to možné není, neboť jde o prvky běžné slovní zásoby, které v češtině existovaly dávno před vznikem XYZ a nesou obecný význam, jenž není výlučně spjat s XYZ.

Leč přesto je součástí českého právního řádu zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, jehož § 2 a § 3 stejně nesmyslně monopolizují již po mnohá staletí dříve existující slova „olympiáda, olympijský“ pro výhradní užívání Českým olympijským výborem. Dodejme, že navíc je definují jako olympijské „symbolikum“, tedy výrazem, jenž není součástí standardní spisovné češtiny (nelze jej najít v žádném slovníku či jakémkoliv jiném jazykovědném zdroji) a jehož význam – byť si jej můžeme kreativně domýšlet – je proto striktně vzato nejasný.

Obecně je pravda, že mírně vadné zákony nepředstavují zásadní problém právního řádu, pokud se v praxi neužívají, nebo pokud se užívají uměřeně, zejména tedy s vědomím jejich nedokonalostí – což ovšem vyžaduje jistou sociální inteligenci. Jak jsme se před nedávnem přesvědčili, tou kolektivní rozum Českého olympijského výboru neoplývá (prohlášení do médií, že „ČOV i MŠMT mají jednoznačný zájem na kontinuální podpoře školních olympiád“, nelze takto vnímat, neboť to jistě není zákonem požadované písemné zmocnění), a tak by bylo žádoucí, aby Parlament ČR výše zmíněné paragrafy z předmětného zákona vypustil.