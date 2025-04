Rusko a (ne) jisté příměří. Putin už se naučil, že mu velká část národa uvěří cokoliv

Velikonoční příměří vyhlášené neočekávaně prezidentem Vladimirem Putinem na 30 hodin prakticky nic nezměnilo v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou. Ostatně, jednalo se o příliš krátkou dobu na to, aby šlo o něco více než jen o demonstraci ochoty k míru vůči Donaldu Trumpovi.

I míra, s jakou docházelo k porušování příměří, ukazuje, že jej ani jedna strana nebrala vážně. Vladimir Putin tak splnil domácí úkol a dal najevo, že on je tím, kdo chce mír, aniž by k jeho dosažení hnul prstem. Co jej ale může donutit k reálné snaze o mír?

Zásadní otázkou samozřejmě je, jestli je vůbec mír to, co ve skutečnosti ruský prezident chce. Donald Trump tvrdí, že ano, prý se už na něčem dohodli. Moskva se však netají tím, že jí současná situace, kdy její armáda postupuje, byť za cenu obrovských ztrát, vyhovuje. Deklarovaným cílem není zastavení na současné linii bojů, ale ovládnutí pěti ukrajinských regionů.

Zatímco Krym již pod kontrolou mají od roku 2014, další oblasti celé nedobyli. V případě Záporožské a Chersonské oblasti nemají pod kontrolou ani hlavní města. Rusko přitom mluví o svém právu na tyto oblasti na základě „referend“, jejichž výsledky oznámilo v září 2022. Všechny oblasti pak včlenilo do své ústavy. Že se Putin nebude chtít nároků, jakkoli pochybných, vzdát, je více než zřejmé. Prozatím tak protahuje jednání s tím, že doufá, že by ruská armáda mohla ještě dále postupovat. Trumpovo „velké“ příměří, tedy třicetidenní, teď pro Rusy, alespoň podle jejich slov, nebylo atraktivní. Uvidíme, co teď jeho mír.

Rozhodne se na bojišti

Zásadním momentem, který může ruského vládce přesvědčit k příměří, jsou neúspěchy na bojišti. Jeho armáda sice postupuje, ale je stále patrnější, že ztráty v obrněné technice dosáhly míry, kdy je není schopna nahrazovat. Postup vpřed je pomalý, v některých případech se úplně zastavil.

Pokud by nastala situace, že by ukrajinská armáda ruskou definitivně zastavila, či dokonce postupovala, Putinovu ochotu k míru by to zvýšilo. Tady představuje klíčový faktor americký prezident Trump, který by, pokud by vystoupil razantně proti Putinovi, mohl ruskou situaci výrazně zhoršit. I proto se Moskva snaží nejen Trumpa nenaštvat, ale ještě mu předkládá nejrůznější nabídky ke spolupráci.

Prozatím má dostatek lidí, zvýšení příspěvků za vstup do ruské armády stejně jako zvěsti o příměří lákají k podpisu kontraktu nové dobrovolníky. Podle nedávné studie RUSI (Royal United Service Institute) dokonce jejich přísun v posledních měsících stoupl k rekordním počtům.

Není divu, protože Rusové se pochopitelně ze své propagandy dozvídají jen o úspěších, postupech a rekordních ztrátách Ukrajinců. Jenže ani to by nemuselo stačit, zvláště když se zprávy o reálné situaci v ruské armádě přeci jen ven dostávají.

A i když máte hodně vojáků, bez techniky můžete podnikat jen útoky pomocí lidských vln, což ostatně v současné době ruská armáda dělá.

Situace není nijak skvělá ani v ekonomice, byť je nutné hned na začátku říct, že sama o sobě jen stěží ke smíru Rusko donutí. Zemi trápí vysoká inflace spojená s počínající stagnací. Putin válkou připravil zemi o zhruba milion utečenců, další lidi odvedl do armády. Vedle toho zbrojní výroba vysála z ekonomiky práceschopnou sílu. Západní sankce způsobují, že si Rusko, i přes jejich obcházení, musí velkou část výroby zajišťovat samo, k čemuž nemá stroje ani lidi.

Zdražuje se vše, ale nejvíc roste tzv. inflace chudých, tedy potraviny a léky. Například u penzí došlo k valorizaci o jedenáct procent podle oficiální inflace, jenže reálný růst nákladů této skupiny podle nejskromnější odhadů je kolem dvaceti procent. Sociální nepokoje tak nemusejí být až tak nereálnou perspektivou, byť represe zesílily do extrémních rovin.

A co hůř, v poslední době došlo k propadu cen ropy. Ta ruská se obchoduje zhruba kolem 50 dolarů, hluboko pod cenou 70 dolarů za barel, se kterou počítá ruský rozpočet. Navíc ani pokles dolaru nehraje Putinovi příliš do not. Rozpočet počítá s cenou 96 rublů za dolar, ta současná je někde kolem 82 rublů. To znamená, že za každý barel ropy dostává méně nejen v dolarech, ale ještě výrazně méně v rublech.

Rusko s podobnou situací počítalo a vytvářelo si zásoby ve Fondu národního bohatství, ale ty se mohou, pokud bude situace trvat dlouho, rychle rozpustit. I proto Rusové přes neustálá ujišťování o tom, jak sankce zemi skvěle prospívají, při každém jednání požadují jejich zrušení.

Faktorů, které mohou Putina donutit k opravdovému jednání, je tedy více. Pravděpodobně půjde o jejich kombinaci. Zastavení postupu a ekonomické problémy k nim patří. Na rozdíl od některých odborníků se nedomnívám, že by byl pro Putinovu propagandu velký problém vysvětlit to, že nedobyli vše, co si předsevzali.

Rusko válku pojímá jako obranu proti agresi Západu. Už to, že jim velká část národa něco takového uvěřila, ukazuje, že lze prodat cokoli. Stačí tvrdit, že se Rusko agresi úspěšně ubránilo a že jen díky „speciální vojenské operaci“ může žít v míru. Putinův režim už ukázal, že měnit ústavu pro něj není problém. Ale podstatné je, že k něčemu takovému musí být donucen.