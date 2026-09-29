Předně poznamenejme, že institut karenční doby na území dnešní České republiky osvědčeně fungoval od 90. let 19. století a byl zrušen až s nástupem centrálně řízené ekonomiky po únoru 1948. Je prokázáno, že po dobu absence karenční doby byla poměrně vysoká krátkodobá nemocnost, například před rokem 2007 (kdy byla karenční doba z racionálních důvodů opět zavedena do našeho právního řádu) přesahovala krátkodobá nemocnost v Česku vysoko průměr zemí Evropské unie.
Při absenci karenční doby se krátkodobé nemoci nápadně kryly třeba se školním volnem.
A přitom byla česká populace podle několika srovnávacích lékařských studií významně zdravější než mnozí Evropané. Navíc dlouhodobé časové řady ukázaly, že se krátkodobé nemoci nápadně kryly se školním volnem, vázaly se na státní svátky, dokonce i na zahrádkářskou či zemědělskou sezonu. Proto také po přijetí karenční doby v roce 2007 došlo k propadu počtu případů dočasné pracovní neschopnosti na úroveň, kterou akademici označují za přirozenou nemocnost.
Od počátku roku 2009 byla zavedena náhrada mzdy za pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti s tím, že se první tři pracovní dny neposkytovala.
Zároveň byl jednak snížen odvod zaměstnavatele na nemocenské pojištění o 1 % (z 3,3 na 2,3), i když tato plošná změna zdaleka ne všem zaměstnavatelům kompenzovala značně diferencované přímé a nepřímé náklady, tedy nejen vyplácení vlastní náhrady, ale zajištění zástupů a přesčasů, reorganizaci směn, výpadky výkonu a administrativní zátěž spojenou se zrušením karenční doby.
Současně bylo pro zaměstnance zcela zrušeno placení pojistného na nemocenské pojištění (do té doby 1,1 %) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (do té doby 0,4 %). Anulování pojistného na straně samotných zaměstnanců bylo odůvodňováno potřebou vytvořit zdroj pro vlastní úspory zaměstnance pro případ krátkodobé nemoci.
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Při zpětném zrušení karenční doby v polovině roku 2019 byla zaměstnavatelům poskytnuta kompenzace za vyplácení náhrad během prvních tří dnů pracovní neschopnosti ve formě snížení pojistného odvodu jen ve výši 0,2 % z hrubé mzdy, což mělo podle tehdejších propočtů ministerstva práce a sociálních věcí odpovídat vypláceným náhradám (tedy příjmům zaměstnanců v době prvních tří dnů zdravotní indispozice).
To znamená, že anulování pojistného na straně zaměstnanců v roce 2009 z původní celkové výše 1,5 % hrubé mzdy vytvářelo pro zaměstnance několikanásobně větší polštář, než by odpovídalo náhradě mzdy za první tři dny zdravotní indispozice. Výsledkem byla paradoxní situace, kdy zaměstnanci na nemocenské pojištění vůbec nepřispívali a v případě nemoci dostávali první dva týdny náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne dostávali státní nemocenskou dávku, opět financovanou zaměstnavatelem skrze jeho pojistné odvody. Řada firem přitom zaregistrovala zvláštnost v „načasování“ krátkodobých nemocí zaměstnanců, připomínající situaci před zavedením karenční doby.
Teprve čtyři a půl roku po zrušení karenční doby byla konečně zavedena i nenulová sazba nemocenského pojistného placeného samotnými zaměstnanci, ale jen ve výši 0,6 %. V každém případě je racionální, že se sami zaměstnanci opět začali podílet alespoň na formování zdrojů pro případné čerpání státních nemocenských dávek.
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Český systém rozdělení pojistných plateb mezi zaměstnance a zaměstnavatele však zůstává nevyvážený. Poměr pojistného placeného zaměstnavateli vůči pojistnému placenému zaměstnanci byl při vzniku systému sociálního pojištění v roce 1993 opatrně nastaven na neobvykle vysokou – pro tržní ekonomiky – hodnotu rovnou třem.
Nevhodný poměr
Namísto snižování tohoto startovního poměru, resp. místo postupného srovnávání odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele platí dnes zaměstnavatelé na pojistném dokonce třiapůlkrát více než sami zaměstnanci, a v případě rizikových povolání jde už téměř o čtyřnásobek, který se má dle platné právní úpravy dále zvyšovat. Stát svým způsobem přeložil na bedra zaměstnavatelů roli sociální pojišťovny zaměstnanců.
V těchto souvislostech je třeba vnímat diskusi o případném opětovném zavedení karenční doby. Zvýšení produktivity zaměstnanců v důsledku nižšího počtu absencí, snížení míry zneužívání systému, ale i snížení přímé finanční zátěže v podobě menší výplaty náhrad lze vnímat jako příležitost, která by přispěla k finanční způsobilosti firem inovovat a investovat a k celkové ekonomické výkonnosti podnikového sektoru, jeho konkurenceschopnosti, a v perspektivě i vyšším příjmům státního rozpočtu.
Autor je ekonom, tajemník Hospodářské komory ČR.