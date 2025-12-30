Zásahovkou na Vémolu, příště budou samopalníci zatýkat i kapsáře

Na Jiřikovského, pachatele počítačové kriminality, vyletěla zásahovka v srpnu v noci, když spal, ale udělali to tak nešikovně, že jim dotyčný utekl na střechu svého domu. Poté slezl, ale nesmyslnost využití ozbrojeného komanda byla zcela evidentní, zejména byl-li Jiřikovský domluvený, že se další den dostaví na policii.
U zápasníka Vémoly má na první pohled zásahovka odůvodnění, je to bojovník MMA, tak se jej asi policisté bojí, navíc má na kontě i drogový delikt a policie tedy může mít podezření, že by se aktivně bránil. Jenže, ani v tomto případě nepůsobí postup našich represivních orgánů rozumně, přiměřeně ani důvěryhodně.
Tolerance k policejní svévoli
Spoustu věcí lze pochopit, například, že dotyčného Vémolu chtěli zadržet bleskově, protože se neměl domluvit s kumpány (mimochodem o zločinu, který měl být spáchán před pěti lety). Jenže ten zpropadený Vémola nevyrazil ze svého domu v Měchenicích 23. prosince ráno proto, aby zmasakroval mateřskou školku nebo domov seniorů, ale aby podstoupil plánovanou operaci čelisti.
I z tohoto důvodu jej mohla zadržet skupina policistů, která by nevypadala jako z amerického akčního filmu. Úplně bohatě by stačilo, kdyby jej obklopilo dostatečné množství běžných policistů. Ale to by nemělo ten správný efekt. Zásahovka v plné zbroji je veřejnou demonstrací toho, že „policie koná“. Jenže jak koná?
V říjnu se v severočeském Varnsdorfu „zvrhlo“ cvičení zásahové jednotky, která trénovala zákrok proti aktivnímu střelci. Místo do bývalé základní školy, ale komando vtrhlo do biskupského gymnázia, kde neměli studenti o cvičení ani tušení. Citujme z tisku: „Policie se k tomu postavila čelem a všem zúčastněným se omluvila.“
Tahle věta zcela demonstruje všeobecnou toleranci k policejní svévoli a zastrašování. Vlastně je všechno v pořádku, policie může k smrti vyděsit úplně každého, a aby to napravila, stačí formálně projevit lítost.
Ať jsou páni Jiřikovský a Vémola odsouzeni po právu, nikdo nechce hájit jejich beztrestnost, ale naskýtá se otázka, zda je v takových případech využití zásahovky žádoucí.
Pravidla jen někdy a pro někoho
V případech pánů Jiřikovského a Vémoly je pohled většinové společnosti jednoznačný, jsou to sprostí podezřelí, jeden je počítačový podvodník, druhý parvenu, který se proslavil v násilnickém sporu. S oběma většinová společnost nebude soucítit nikdy, naopak bude jimi pohrdat a na internetu si na těchto dvou budou kompenzovat svůj komplex méněcennosti „diskutéři“ různého věku a pohlaví.
Ale pokud jsme právním státem, měl by být každý zásah po zuby ozbrojené zvláštní jednotky vždy řádně odůvodněn. Jako by si odpovědní policisté neuvědomovali, že zásahem mohou zranit či trvale ublížit i nevinným lidem. Nebo vám připadá „pouhé“ celoživotní trauma z toho, že vám do bytu či domu vtrhla v noci zásahovka jako prkotina?
Omluvitelné by to bylo jen v případě, že komando pacifikuje nějakého po zuby ozbrojeného vrahouna, a nikoli bílý límeček páchající ekonomickou kyberkriminalitu, případně zápasníka mířícího banálně do nemocnice.
V naší zemi se ale zabydlel lynč, sprostí podezřelí nemají práva a zatýkání i vyšetřovací vazba je stále také prostředkem jak dotyčného psychicky zlomit. Jde-li o „padouchy“, jako je třeba Vémola, policie se nemusí bát, že by se objevila nějaká hlasitá kritika. Zákony a pravidla u nás platí jen někdy a pro někoho.