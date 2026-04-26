Nahrávka ukazuje stav českého zdravotnictví. Pacient není na prvním místě, spíše na posledním

Syrově, místy snad až surově ukazuje nadřazenost osobních a skupinových zájmů nad zájmem pacienta. Popisuje, jak jsou existující pravidla a zákony některými zaměstnanci této nemocnice vědomě (nebo z jejich pohledu vynuceně) nedodržovány. Jak se upřednostňuje soukromá ambulance, tedy vlastní zájem, před zájmem krajské nemocnice. Jak se místo popisu reality používají mystifikace těch, kteří mají rozhodovat. A ti dané problematice zřejmě nerozumějí, nebo se tak přinejmenším tváří.
Domácí euforie, Dánové poprvé na turnaji vítězí. Norové byli proti USA blízko senzaci
Ale to nejdůležitější tkví v něčem jiném. Na konci schůze zaznívá: nic z řečeného nesmí proniknout ven, to by se rovnalo šíření poplašné zprávy. Ano, to by znamenalo, že by se lidé, přesněji pacienti, dozvěděli, že byli léčeni začátečníky v oboru, kteří na sále neměli nikoho zkušeného, kdo by jim pomohl a dohlédl na správný postup. To by narušilo politickým a zdravotnickým establishmentem šířené paradigma, že máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě.
Nemáme.
Volby coby horizont rozhodování
A je jedno, zda byla v minulosti u moci pravice (nereformující), nebo levice (z podstaty utrácející). Všechny vlády se chovaly v zásadě podobně. Zdravotnický systém nekultivovaly, pouze do něj nalévaly stále více peněz, aniž by řešily jeho strukturu a efektivitu. Horizontem rozhodování byl termín příštích voleb. Pak se slíbila změna a cyklus začal znovu. Perpetuum mobile, které se sice nikdy nezastaví, ale zároveň nikam neposouvá.
Za poslední dekádu jsme příjmy českého zdravotnictví přibližně zdvojnásobili, ale získali jsme tím překvapivě málo. Proč? Protože stejně jako na zasedání dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice před veřejností vládne strategie mlčení. A když už nějaký problém vyjde najevo, následuje jeho vymlčení, případně matení veřejnosti účelovým vysvětlováním rozdílů mezi pojmy „dohled“ a „dozor“. V tom ale princip kauzy netkví. Je v tom, že si nejprve stanovíme pravidla, jak se o pacienty budeme starat, ale pak je sami nedodržujeme a ještě argumentujeme tím, že to vlastně ani nejde.
Někde odřekne přesčasy i 100 procent doktorů. Jak bude vypadat nová realita českého zdravotnictví?
Karlovarský kraj je v tomto smyslu zmenšeným modelem českého zdravotnictví. Upozorňování na problémy se často neoceňuje, ale trestá. A pokud už se problém dostane na veřejnost, následuje jeho relativizace a postupné zapomenutí.
Na jiných místech – nejčastěji v bezpečí vlastních obýváků – se pak podivujeme nebo dokonce rozčilujeme, že nemáme dostatečně kvalitní výzkum, univerzity nebo výraznější technologické či intelektuální průlomy. Je to právě tímto nesebevědomým, utilitárním a provinčním přístupem, který tomu brání. Místo velkých plánů a vizí totiž možná vystřídá konkrétního primáře jeho zástupce a systém může jet dál. Tento přístup se na konci dne projeví nejen na úrovni regionu, kde mimochodem stále postrádají vysoké školy, ale i na úrovni státu. Ten není ničím jiným než čtrnácti jednotlivými kraji.
Partikulární zájem nad zájmem veřejným
Konkrétní osoby v příběhu Karlovarské krajské nemocnice jsou ve skutečnosti podružné. Podobný scénář by se mohl odehrát i jinde. Je to jen jeden příklad za všechny. Vedle mnoha skvělých zdravotníků, kteří odvádějí kvalitní a obětavou práci, existuje prostředí, kde veřejný zájem ustupuje zájmům partikulárním. Do takového systému pak proudí veřejné prostředky – v případě konkrétní nemocnice stovky milionů, v případě státu stovky miliard – aniž by to vedlo k odpovídajícím výsledkům.
Pokud to premiér myslel vážně, když při svém jmenování tvrdil, že chce z České republiky udělat nejlepší zemi na světě, pak by při své zálibě v mikromanagementu neměl karlovarské zdravotnictví ponechat bez povšimnutí.