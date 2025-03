300 tisíc duší přes palubu aneb Nebylo by lepší Karlovarský kraj postoupit Německu?

Jak řekl ředitel Dušek, u cukrovky by se ve srovnání s rokem 2020 mohl v roce 2030 počet onemocnění zvednout o 16 procent, u srdečního selhání dokonce o 47 procent, o 44 procent naroste výskyt Alzheimerovy choroby, zhoubných nádorů bude asi o 18 procent více. Demografická struktura Karlovarského kraje je taková, že „ve věku 75 a 85 let plus půjde o navýšení o více než 2,5násobek“.

Řeknete si, jsou to jen statistické projekce a během následujících let medicína, jako už tolikrát, znatelně pokročí a nic tedy není tak horké, jak se zdá. Možná, jenže pro náš nejmenší kraj je tenhle report o zdravotní situaci a perspektivách typický. Kraj desetiletí nikoho nezajímá, nebo snad pondělní analýza ÚZSI někoho z odpovědných politiků vyprovokovala k reakci? Ano, vedení kraje něco slibuje, jenže to je samo o sobě příliš slabé, navíc podobně alarmující analýzy bychom mohli vyslechnout o krajském školství či dopravní obslužnosti.

Promeškaná léta

Po pravdě, na Karlovarský kraj nekašle jen současná vláda, kašlaly na něj i vlády předchozí a to svorně a bez ohledu na to, zda byly levicové či pravicové. Abychom byli spravedliví, kašlaly na všechny strukturálně postižené oblasti.

Karlovarský kraj je malý a málo politicky významný a tedy pokud se chce nějaký politik proslavit na řešení strukturálně postižené oblasti, raději se půjde předvádět do mnohem lidnatějšího Moravskoslezského kraje. Ostatně Karlovarský kraj se například s nedostupností lékařů potýká akutně a reakce ministra zdravotnictví byla jednoduchá, ať se postarají zdravotní pojišťovny. Všem politikům v tomto ohledu vždy šlo jen o to, aby získali alibi, udělali si čárku.

A perspektiva? Evropské kohezní fondy, primárně určené právě pro zaostávající a sociálně znevýhodněné oblasti, výrazně oslabí, protože většina volných unijních prostředků se bude přesouvat do obranného průmyslu. Léta, která jsme měli a mohli využít, jsme promeškali. Profesionální čerpači se obohatit stačili a samosprávy raději věnovaly peníze na nesmysly jako cyklostezky, rozhledny či další okrašlovací prvky, než by se věnovaly školské či zdravotnické infrastruktuře. Celorepublikový dlouhodobý trend je neblahý, chudé oblasti nenabízejí pracovní možnosti, nemají kvalitní školství a zdravotnictví a kvete tu jen lichva a roste počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách.

Zvrácené řešení

Politici se soustředí na jiné věci a už ani neslibují, že těmhle krajům pomohou. Tři sta tisíc obyvatel tohoto konkrétního kraje je moc málo na to, aby z nich politické strany učinily svou prioritu a tak se budou muset obyvatelé smířit s faktem, že se jejich situace nezlepší. Spíš dřív než později budou nuceni vyhledávat lékařské ošetření v Německu, ostatně budou je tam ošetřovat čeští lékaři a české sestry.

Racionální řešení vypadá z hlediska historického či národního vědomí dost zvráceně, nicméně nebylo by lepší předat tenhle kraj Německu? Mají přeci jen funkčnější stát než my a tamní politici by si nedovolili na obyvatele kašlat tak ostentativně jako ti naši.