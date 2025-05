Tak mladá a v kostýmu? Trumpova mluvčí miluje luxusní módu, i když není Made in USA

Pochází z amerického státu New Hampshire, kde se narodila do katolické rodiny, která provozovala zmrzlinový stánek a autobazar. Karoline Leavittová pak coby hráčka softballu získala stipendium na Saint Anselm College, kde vystudovala komunikaci a politologii. Již během školy absolvovala stáž na stanici Fox News i v Bílém domě, kde později působila jako asistentka tiskové mluvčí Kayleigh McEnanyové. Leavittová měla také politické ambice, ale kandidatura do Kongresu jí v roce 2022 nevyšla. Následně byla vybrána jako tisková mluvčí Trumpovy kampaně, přičemž prezident si ji ponechal po svém boku i po vítězství.

Ostrá republican woman

Kolegové i političtí zpravodajci hodnotí vystupování Karoline Leavittové jako velmi sebevědomé a pevné - není zřejmě dotazu, který by ji vyvedl z konceptu. „Ozveme se, pokud budeme mít za to, že vaše zpravodajství je nepřesné nebo že šíříte dezinformace o Bílém domě,“ nebo: „Zásadně nereagujeme na novináře, kteří mají v profilu uvedená zájmena,“ patří mezi její nejznámější výroky.

Nová tisková mluvčí ale zaujala veřejnost nejen svým stylem práce - do níž nastoupila jen čtyři dny po porodu syna - ale také stylem módním. Leavittová je totiž zosobněním termínu „republican woman“ - rozpuštěné blond vlasy, lehce zvlněné. A pak je tu její garderoba - elegantní, výrazně feminní.

Konzervativní? Podle posledních trendů!

Šatník Trumpovy mluvčí tvoří především klasické kostýmy se sukní, úzké šaty, blejzry a sáčka. Leavittová má ráda růžovou, a zářivě červenou ještě raději. Stejně tak má slabost pro luxusní evropské značky jako je francouzský dům Louis Vuitton, italský Gucci či londýnský Self-Portrait. Sem tam můžeme na jejím krku spatřit jemný řetízek s křížkem zdobeným kamínky.

Mnozí Karoline Leavittové vyčítají, že se na svůj věk obléká až příliš konzervativně, což dávají za vinu jejímu manželství s o 32 let starším developerem Nicholasem Ricciem. Její kostýmky a sáčka ale naprosto odpovídají aktuální módní vlně zvané „old money style“, v níž si lebedí právě generace Z. Luxusní doplňky, blejzry, upnuté šaty s výraznými knoflíky – to všechno je inspirováno klasickým šatníkem aristokracie a starých elit, vyjadřuje eleganci, úspěch a dobré postavení.

Kritika Číny, šaty z Číny

Před pár týdny ale styl Karoline Leavittové opustil hranice módních rubrik, když se do centra pozornosti dostaly její červené šaty s černým lemováním. Ty sice pocházely ze štendru londýnského domu Self-Portrait, ale látka na ně byla vyrobená v Číně. „Obviňovat Čínu je byznys. Nakupovat v Číně je život,“ konstatoval na sociální síti X čínský diplomat Zhang Zhisheng, vzhledem k pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, kdy Spojené státy zvýšily cla na čínské zboží na 145 procent.

Začne tedy Leavittová nosit džíny amerického Ralpha Laurena? Převlékne se snad do širokých obleků od Michaela Korse? Ani tím by však spor s Čínou nevyřešila – i tyto typicky americké luxusní značky totiž často vyrábějí právě v Asii.