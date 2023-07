Zbývá podotázka, zda spravedlivý mír je reálný. A navíc, jak pro koho. Je spravedlivý pro vítěze? A co pro poraženého? Nádavkem, tak či onak, poraženými bývají obě strany. A výsledek různě vnímají jim blízcí i vzdálení, na obou stranách. A není až tak podstatné, zda jedni hodí ručník do ringu, nebo to dopadne k. o. Nejčastěji však zápas končí na body, rozhodčí to nějak spočítají. Do poslední chvíle si nemusíme být jistí, komu rozhodčí zdvihne ruku.