Hlavně si nerozšlapat bábovičky. Dohodne se Konečná s Maláčovou na spojení?

Nejprve dva výroky. První zní: „Plán je porazit Fialu. Pokud chci, aby nám nemohl dál vládnout, musím vytvořit něco, co se do Sněmovny dostane. A onen milion propadlých hlasů bude spolurozhodovat, jak to s republikou bude dál.“

Druhý pak: „Tato vláda nesmí pokračovat. Pro mě je politickým protivníkem předseda ODS, ne Kateřina Konečná, jak občas poslouchám ve výrocích některých sociálních demokratů. Tomu musí odpovídat případná politická strategie.“

První výrok pronesla šéfka KSČM a uskupení Stačilo! Kateřina Konečná. Druhý předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Obě jsou pragmatické, realisticky uvažující a politicky talentované dámy.

A tak by se mohlo zdát, že v situaci, v jaké se jejich partaje ocitly, není čas na malicherné spory a měly by se hladce dohodnout na nějaké formě předvolební spolupráce. Z řady důvodů to totiž dává logiku a posiluje naděje obou stran nejen na volební úspěch, ale i na politické přežití.

Jenže, jak už to ve stranách bývá, tak lehké to není. Jestliže se po zvolení Maláčové šéfkou SOCDEM zdála dohoda se Stačilo! jen otázkou času, nyní to vypadá všelijak. Z hlediska spolupráce tak padesát na padesát.

Když Konečná po vypadnutí KSČM ze Sněmovny v roce 2021 vystřídala Vojtěcha Filipa, příliš nadějí na pozvednutí strany se jí nedávalo. Konečná ovšem překvapila. Během krátké doby se z někdejší šedé myši stala jedním z nejvýraznějších hlasů opozice.

Většinu starých kádrů představujících KSČM do té doby Konečná elegantně odstavila. Zkostnatělou a zprofanovanou značku strany pak nahradila širší koalicí nazvanou Stačilo! S Filipovou partají už moc společného nemá, ale popravdě řečeno, ve skutečnosti to žádná širší koalice není. Zbylé dvě strany SD-SN a ČSNS jsou zcela marginální.

Hrozba fantazmagoriemi

Fakticky to je tak, jak rostoucí preference koalice Stačilo! komentoval exprezident Miloš Zeman ještě před jejím úspěchem ve volbách do europarlamentu. „Tady jde spíš o výkon Kateřiny Konečné jako osobnosti a před ním se skláním, je obdivuhodný.“ To potvrdily jak evropské, tak i krajské volby.

To Maláčová se do popředí dostala komplikovaněji. Po krachu ČSSD ve volbách do Sněmovny prohrála boj o předsednický post s Michalem Šmardou, podporovaným progresivistickou klikou. Všichni pak sledovali, jak se přejmenovaná SOCDEM pod Šmardovým vedením stává čím dál směšnější a kráčí od jednoho výprasku ke druhému.

To vše s řečmi o moderní levici západoevropského střihu a spojováním se s titěrnými partajemi (Zelení, Idealisté, Budoucnost) bez naděje na úspěch. Při komunálních volbách v Praze v roce 2022 byli na Šmardou velebené kandidátce za Annou Šabatovou třeba Tomáš Petříček, Jiří Dienstbier či Vladimír Špidla. I v ultraliberální Praze jim to stačilo jen na 2,02 procenta hlasů. Byť šli od porážky k porážce, omílali to samé.

Šmarda se zapřísahal, jak byla chybná vláda s hnutím ANO a jak jsou pro něj nepřijatelní komunisté a další extremisté. Aby po dalším debaklu v loňských krajských volbách přivedl partaj na Vysočině, tedy ve svém volebním kraji, do koalice s ANO opřené o hlasy SPD, Trikolory a PRO – a sám se stal členem této krajské většiny.

To už ovšem po jeho konci v čele SOCDEM. Na říjnovém sjezdu pragmatická Maláčová „idealistu“ Dienstbiera drtivě porazila. Možnost jednání s ostatními stranami o vytvoření předvolebního subjektu či možnost účasti SOCDEM na „kandidátce jiných politických stran či hnutí“ jí pak odsouhlasilo 28 lidí z třicetičlenného předsednictva strany, proti byl jen Dienstbier.

Jenže od té doby se vše zaseklo. Došlo totiž na politikaření. Posledními úspěchy namlsaní komunisté chtějí ukazovat, kdo je tu větší. Takže třeba vyhlásili, že chtějí referendum o vystoupení z NATO a EU.

Není na tom nic divného. Divné by spíš bylo, kdyby hlásali, že ty organizace milují. Mimochodem, ve SPOLU řeší postoj pro/proti přijetí eura tak, že si každá strana hlásá svoje, ale do programu koalice to necpou. Hlavně však všichni vědí, že ať by volby do Sněmovny dopadly jakkoli, je to při rozložení sil v Česku nerealistická fantazmagorie.

Část SOCDEM v čele s Dienstbierem se toho však chytila a vzala to jako argument proti předvolební spolupráci. Mít ale něco takového přímo v programu, to by se zajídalo i těm starým „socanům“, kteří už se s Konečnou a spol. vnitřně smířili.

Dále se představitelé obou partají hádají, zda by po případném volebním úspěchu měli společný poslanecký klub (Konečná argumentuje, že nechce být jako SPOLU), anebo by se po nich rozešli každý do svého (socialisté vysvětlují, že jim Maláčová slíbila nespojování se s KSČM). S výjimkou počtu sněmovních funkcí a služebních aut je to úplně irelevantní. A tak by se dalo pokračovat…

Reálně tak hrozí, že se na levici kvůli podobným věcem nedohodnou. Konečná by tím přišla o jakousi aureolu „spojovatelky levice“. Ale třeba také o pár schopných lidí a především o řečnici Maláčovou, takže by i nadále do všech debat musela chodit sama, protože ve Stačilo! nikdo další jejich kalibru není.

A sociální demokraté by nejspíš ztratili poslední zbytky naděje, že se na podzim do Sněmovny vrátí. Jejich 2 až 3 procenta propadlých hlasů by přitom levici po volbách mohla citelně chybět.

Pokud se tomu chtějí obě strany vyhnout, měly by se možná vrátit k citátům Konečné a Maláčové z úvodu tohoto textu a zamyslet se nad politickou realitou. Anebo se mohou dál hádat o vystupování z NATO a EU či se strašit slučovacím sjezdem z roku 1948.