Úspěch Tučkové se neodpouští. Jak si mohla dovolit něco napsat?

Spisovatelka obdržela také Státní cenu za literaturu, což mnohé zamrzelo, jelikož dotyčná není v kmetském věku a je to jen ženská. Mizogynské tvrzení, že „ženské psaní“ je jen taková terapie pro frustrované děvenky, má kupodivu tuhý život, ale možná by se ti, kdož to tvrdí, měli po české próze rozhlédnout, asi by zjistili, že je v ní dnes mnohem víc žen než mužů a že mnohé z nich psát umí a jejich knihy nekloužou po povrchu. Ale i tak platí, že literatura a umění vůbec je buď dobré, nebo špatné, jakého pohlaví je tvůrce, není důležité.