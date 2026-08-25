Katolická církev ani KDU-ČSL nepotřebují slyšet, že všechno dělají správně. Potřebují odvahu ke změně

Olomoucká arcidiecéze ještě před několika týdny plánovanou pouť prezentovala jako bezpečný prostor pro věřící s menšinovou sexuální orientací. Záštitu nad ní převzal arcibiskup Josef Nuzík a počítalo se i s jeho osobní účastí. Po vlně negativních reakcí však byla akce zrušena. Nuzík následně vysvětlil, že pastorace není aktivismus a že péče o LGBTQ+ věřící má pokračovat především v malých společenstvích a při osobních setkáních.
Výsledné sdělení se dá číst poměrně jednoduše: přijímáme vás, ale raději potichu. Tak, aby vaše přítomnost příliš nerozrušila ostatní. To je možné hájit jako pastorační rozhodnutí. Z hlediska fungování institucí je ale mnohem zajímavější, proč podobná rozhodnutí vznikají. Česká katolická církev totiž není jedinou tradiční institucí, která se dostala do této pasti. Velmi podobný mechanismus můžeme dlouhodobě pozorovat například u KDU-ČSL.
Past vlastního jádra
Církev a politickou stranu nelze jednoduše srovnávat. Politická strana usiluje o hlasy, církev má jiný účel a její učení se nemá měnit podle průzkumů veřejného mínění. V jednom ohledu jsou si ale překvapivě podobné: obě mají relativně malé, zato velmi loajální jádro. A obě proto mohou být mimořádně citlivé na všechno, co by toto jádro mohlo znejistit. Vzniká tím zvláštní paradox.
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Čím menší instituce je, tím více by potřebovala hledat nové publikum, lidi a způsoby, jak s okolním světem komunikovat. Jenže právě její zmenšování zároveň zvyšuje cenu každého člověka, který ještě zůstal uvnitř. A tak se stále častěji ptá: Co když je naštveme?
Politická strana se bojí, že výraznější změnou odradí tradiční voliče. Církev se obává, že příliš otevřeným gestem znejistí část praktikujících věřících. Místo snahy získávat nové lidi tak postupně převládne snaha neztratit ty stávající. Jenže v této úvaze chybí druhá polovina rovnice: Kolik lidí jsme už ztratili právě tím, že jsme se nezměnili?
Tady vzniká past vlastního jádra. Nejaktivnější a nejvěrnější část instituce postupně získává stále větší vliv na její směřování. Její síla přitom nemusí vycházet z žádné formální pravomoci. Stačí, že vedení považuje její případný odchod za větší riziko než dlouhodobý nezájem lidí stojících venku. A nejhlasitější členové organizace přitom nejsou totéž co společnost.
Největší nebezpečí: obava z věrných
KDU-ČSL se v současných průzkumech pohybuje kolem dvou až tří procent. Pokud bude každé strategické rozhodnutí poměřovat především otázkou, zda jím neznepokojí právě tuto základnu, může nakonec vytvořit dokonale vyladěnou politickou nabídku pro dvě až tři procenta společnosti. A potom se divit, že ji dvě až tři procenta společnosti chtějí volit.
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Podobné nebezpečí hrozí církvi. Pokud bude při každém otevření nového tématu nejprve přemýšlet, zda tím nepohorší ty, kteří už každou neděli sedí v lavicích, může vytvořit prostředí dokonale uzpůsobené lidem, kteří v něm dávno jsou. Otázkou zůstane, proč by do něho měl přijít někdo nový.
Nejde přitom nutně o spor konzervativců s liberály. Instituce potřebují konzervativce stejně jako reformátory. Potřebují ale osobnosti, které dokážou přijmout i cenu vlastního rozhodnutí. Vedení se ostatně nepozná podle toho, že dokáže najít řešení, se kterým budou spokojeni všichni. Pozná se právě ve chvíli, kdy takové řešení neexistuje.
Josef Nuzík před několika týdny v rozhovoru mluvil o tom, že „bohatství je v rozmanitosti“ a že dosavadní způsob pastorace přestává dostačovat. Možná je to nakonec podstatnější výrok než celá olomoucká kontroverze. Skutečným testem otevřenosti instituce totiž není chvíle, kdy označí rozmanitost za hodnotu. Přichází až v okamžiku, kdy ji tato hodnota začne něco stát.
A právě takové okamžiky čas od času potřebuje církev stejně jako politická strana. Ne další ujištění od svých nejvěrnějších, že všechno dělá správně. Spíš někoho, kdo dokáže říct: některé změny uděláme i za cenu, že se části našich lidí nebudou líbit. Protože institucím někdy nehrozí největší nebezpečí tehdy, když své věrné rozzlobí, ale když se jich začnou příliš bát.