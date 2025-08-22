Náš pohled na spor na Katolické teologické fakultě: hlas studentů, který v médiích chybí

První akademický senát, který děkana odvolal, byl před hlasováním obměněn o jednoho člena. Studentská senátorka se rozhodla rezignovat poté, co byla osočena ze střetu zájmů. Takové absurdní tvrzení však nemělo žádný reálný podklad. Na podnět odpůrců vedení byla popotahována přes univerzitní ombudsmanku a etickou komisi. Následně se o ní začaly šířit (i se zapojením doktorky Michaely Falátkové) ošklivé pomluvy na sociálních sítích.
To studentka nechtěla dále snášet a kvůli tomuto nátlaku rezignovala. (Mimochodem, přesně tak je to i v zápisech ze senátu, a lze tedy dohledat.) A na její místo nastoupil náhradník, což byl potřebný osmý hlas pro odvolání děkana. Pokud se tedy někdo diví, že děkan pouze pasivně nepřijal odvolání, a brání se právní cestou, myslím, že je jeho jednání vcelku logické.
Napjatá atmosféra
Vždy, když jsem navštívil jednání akademického senátu (nejprve jako host), vládla tam velice napjatá atmosféra. Považuji za skandální fakt, že na této napjaté atmosféře se nejvíce podílela právě doktorka Falátková, kterou nyní rektorka pověřila dočasným vedením KTF s tím, že má situaci pomoci uklidnit. Neustále někomu skákala do řeči, měla jízlivé poznámky, kroutila očima, když někdo řekl něco, co se jí zřejmě nelíbilo.
Pamatuji si, že mě a mé spolužáky dokonce tajně fotila na jednom zasedání senátu. Doteď nevím, k čemu potřebovala mou fotografii, ale zřejmě chtěla mít vyfoceno, kdo ze studentů se zastává docenta Brože. Předtím dokonce veřejně shodila studentské prohlášení, ve kterém jsme se jako studenti zastali docenta Jakuba Jinka a vedení fakulty. Když jsem se jí slušně snažil vysvětlit, že prohlášení jsme opravdu psali my, tak si mě (i další autory prohlášení) na sociální síti zablokovala.
Zablokovaného mě má dosud, přestože jsem jedním ze studentských senátorů. Vím i o dalších studentech, které má zablokované – v podstatě kohokoliv, kdo nesouhlasí byť jen s jednou věcí, kterou řekne –, a proto nemohou četnou kritiku, kterou vyvolává právě tam, nijak komentovat. Přitom často opakuje, že prosazuje otevřenou komunikaci, transparentnost a demokracii. Není ale její jednání spíše autoritářské?
Umlčování
Studenti jsou soustavně umlčováni. Zejména poté, co se ukázalo, že stojí na straně docenta Brože. Že většina stojí na jeho straně, se jasně ukázalo ve studentských volbách do akademického senátu. Kandidovali jsme téměř jako skupina a myslím, že se dostatečně vědělo, že nejsme ti, kteří by nějaké další odvolání prosazovali.
Hlasování v senátu jsou samozřejmě tajná. Každý si však může dát snadno dohromady, že když návrh na odvolání děkana přišel podepsaný od sedmi z osmi senátorů z řad akademiků, přičemž byl adresován osmému členu, předsedovi docentu Davidu Vopřadovi, který dlouhodobě kritiku na vedení také rozdmýchával, je jasné, kde byly ty čtyři hlasy, které se pro odvolání nevyjádřily.
Jako studentští senátoři jsme se vůči krokům senátu mnohokrát vymezili. Akademici ze senátu založili bez našeho vědomí facebookovou stránku celého senátu, kterou my, studenti, pod kontrolou nemáme. Opakovaně vydávají prohlášení, s nimiž nesouhlasíme, a která působí jako hlas celého senátu, i když jím není.
Článek jsem se rozhodl napsat, protože mi přijde, že důležité informace o povaze sporu na KTF v médiích chybí. Zejména z pohledu studentů. Jestliže na KTF probíhá spor akademiků, proč se rektorka Milena Králíčková nezastane těch, pro koho má být Univerzita Karlova v první řadě, tedy studentů? Proč pověří dočasným vedením KTF člověka, který na fakultě nejaktivněji rozdmýchává spory a podílí se (nebojím se to tak označit) na šikaně?
Všichni studenti si zejména přejí, aby se situace na Katolické teologické fakultě uklidnila. Nechápu snahy paní rektorky se za každou cenu vmísit do záležitostí KTF. A to i právně rizikovým a konflikt posilujícím způsobem.
Autor je studentský senátor Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.