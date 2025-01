Pokus o nepřátelské převzetí nejstarší fakulty v zemi. Proč skončí otec Jaroslav?

Tentokrát vše nasvědčuje tomu, že otec Jaroslav bude odvolán. Co povede k jeho pádu? Faktorů je více.

Pryč od Říma

Na univerzitě i na fakultě sílí hlasy, že Katolická teologická fakulta není fakultou církevní a že je třeba rozvolnit vazby s katolickou církví. Ty jsou tradičně personifikovány osobou velkého kancléře, kterým je pražský arcibiskup Jan Graubner, a projevují se tím, že do chodu fakulty v omezené míře může zasahovat Vatikán. Například hlídá kvalitu akreditace z hlediska požadavků, které církev klade na výuku kandidátů kněžství.

Něco takového je v očích části akademické obce univerzity nepřijatelné. Stejně tak je jim cizí myšlenka, že katolickou teologii je možné uskutečňovat pouze v církvi, nikoliv mimo ni, jak před několika dny zdůraznil kardinál Koch, když v aule Karolina přebíral čestný doktorát.

Vazbu na církev je prý třeba ve jménu akademických svobod zpřetrhat. Mluvíme-li o katolické teologii, dává to stejný smysl, jako bychom chtěli v medicíně zpřetrhat vazbu na lidské tělo.

Kdo se pohybuje v akademické oblasti, ví o těchto tendencích již léta. Nyní ale zjevně nabírají na síle a hlavně – mají stále více stoupenců také mezi vyučujícími na KTF. Směřujeme k době libující si ve vyakčňování vírou motivovaných postojů, které vybočují z hlavního proudu?

Slučování fakult

Karlova univerzita má od 90. let minulého století teologické fakulty celkem tři: katolickou, evangelickou, husitskou. Všechny jsou malé. Co je malé, je i drahé. Sloučením by se ušetřilo. S touto tezí se lze na půdě univerzity setkávat již léta, opět nic nového. Rozvolnění vazeb KTF na církev by sloučení otevřelo cestu.

Navíc jsou právní garance vlivu husitské a katolické církve na své fakulty (evangelická je již odcírkevněná) natolik slabé, že by slučování bylo možné protlačit i proti jejich vůli. Zbývala by jim jen možnost správní žaloby s pochybným výsledkem.

Krásný, ale příliš ambiciózní obor

Již mnoho let je předmětem diskusí na KTF budoucnost oboru nazvaného Dějiny evropské kultury. Jedná se o velice poutavý obor, který je ovšem koncipován natolik náročně, že většina studentů jeho studium vzdá.

Čísla mluví za vše. Za posledních pět let sedm absolventů. Jedním ze znaků náročnosti oboru je vysoké množství vyučovaných předmětů, což se projevuje i finančními nároky.

Mzdové tarify

V minulých letech jsme byli svědky protestů vysokoškolských pedagogů humanitních oborů, kteří si stěžovali na nízké mzdy a na rozdílnost mezd napříč univerzitami – zaměstnanci humanitních fakult jsou ohodnoceni násobně hůře než zaměstnanci přírodovědných fakult téže univerzity.

Ministerstvo školství přistoupilo k následujícímu řešení: přikázalo univerzitám rozdíly zmírnit zavedením tzv. jednotných tarifů a na zvýšené náklady poskytlo mimořádný příspěvek. Ten byl ale na Univerzitě Karlově rozdělen mezi všechny fakulty, nikoliv pouze mezi ty, kterým se zavedením jednotných tarifů zvýšily náklady.

V podmínkách KTF to znamená navýšení mzdových nákladů o 7,3 milionu ročně bez adekvátního navýšení příjmů.

Otec Jaroslav se rozhodl situaci řešit a hledat cesty k úspoře. Vydal se po prakticky jediné možné cestě: navýšení mezd bude doprovázeno ukončením či omezením některých úvazků. To dokáže vyvolat bouře i v klidné firmě, natož na tak rozhádané fakultě, jakou KTF již řadu let je.

Rozhodl se, že se pokusí nalézt neutrální kritérium pro řešení rébusu, a to našel v kombinaci ukazatelů ekonomického výkonu jednotlivých studijních programů, vědeckých výsledků, projektové činnosti a tzv. studentokreditů. Poslední ukazatel potvrdil dramatickou odlišnost v nákladech na jednotlivé studijní obory napříč fakultou.

Požadavky na výkony

I když mě za to kolegové z fakulty nebudou mít rádi, někdo to říct už konečně musí. Vědecká činnost fakulty – to znamená vědecká činnost konkrétních lidí zaměstnaných na fakultě, velké většiny z nich – je prostě zoufalá.

Málokdo dosahuje publikačního minima stanoveného vnitřním předpisem. Tři z pěti kateder vykázaly za poslední tři léta v průměru méně než jeden výstup (článek, knihu) na osobu ročně. Někteří kolegové nepublikují prakticky vůbec.

Změna tarifů ovšem přináší tlak na vyšší výkon. Není přeci možné dostávat víc a nadále udržovat na fakultě klídek a pohodičku nepublikování. Asi nejzajímavějším momentem jednání akademického senátu 16. ledna proto byla chvíle, kdy senátoři vytýkali otci Jaroslavovi, že chce zvýšit mzdy příliš brzy. Jako bychom za tím slyšeli povzdech, jen ne fakta a výkon.

Neliberální tlak

Fakulta není rozhádaná jen na rovině pedagogické. O tom svědčí to, že návrh na odvolání děkana podali studentští senátoři. A studenti jsou do bojů zapojeni víc, než je zdrávo. Dnes již máme k dispozici svědectví, že hned první týden semestru zajistili historici politické školení prváků o tom, kdo je na fakultě dobrý a kdo špatný. Řadě z nich byl tlak na politické angažování proti vedení fakulty nepříjemný, další byli jednoduše zmanipulováni.

Tlak na studenty ze strany revolucionářů není nic nového. Jedna ze studentských senátorek vyřešila šikanu, které byla vystavena, tak, jak by to udělal každý normální mladý člověk – prostě rezignovala, aby se mohla věnovat studiu.

Nicméně v důsledku rezignací některých senátorů se nyní akademický senát, který se nachází na samém konci volebního období, ocitl ve složení, které lze jen obtížně označit za reprezentativní. Změnu ve složení hlasů přineslo povolání náhradníků, kteří ve volbách neuspěli.

Předseda akademického senátu Vít Vlnas vyzýval účastníky zasedání, aby se vyjadřovali k věcem, nikoliv k osobám. Poněkud nesplnitelné přání, když jediným bodem programu byla otázka odvolání otce Jaroslava (tedy osoby) z funkce děkana. A jedním z důvodů odvolání bylo, že na zavádění systematizace pracovních míst spolupracoval s filozofem Jakubem Jinkem.

Ten je od kauzy výpovědi prof. Petráčkovi mezi některými nejvíce ostrakizovaný a nenáviděný člověk na fakultě, protože pohotově zastoupil tehdejšího děkana Novotného, když onemocněl. Díky němu fakulta ustála enormní tlak médií i aktivistů žádajících odvolání výpovědi. To se neodpouští.

Jinek navíc upřednostňuje věcné jednání před bezobsažnými frázemi, stojí si za svým názorem, a nebojí se – což je v dnešní době vzácné – přijímat rozhodnutí a stát za nimi. To je na pracovišti, které je již léta zvyklé na to, že problémy se nechávají vyhnít, velice nepopulární modus operandi.

Tak to jsou hlavní důvody, proč otec Jaroslav padne.

Utržená lavina, kterou nejde zastavit

Jeden ze senátorů použil na jednání senátu příměr o utržené lavině, kterou již nelze zastavit. Pokud se ho přidržíme, musíme se ptát, co všechno lavina semele? Zdá se mi, že především fakultu.

Fakultu, z níž se již vytratila myšlenka synergie různých oborů – teologie uskutečňované v souladu s magisteriem jako páteřní obor, dobrá filozofie jako nezbytný předpoklad dobré teologie, historie a dějiny umění jako její důsledek. Fakultu, která má smysl pouze jako společný podnik církve a univerzity.

Autor je odborným asistentem Katedry filosofie a práva