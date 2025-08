Jak akční rektorka přepadla děkana Katolické teologické fakulty

Následují akční scény: člověk lezoucí po žebříku, tvář za oknem děkanova bytu, vylomení mohutných dřevěných dveří, zásah záchranných složek v děkanově ložnici. Podobný cirkus poklidná budova ve vyšehradském areálu dlouho nepamatuje.

Nenechte se zmýlit, Jiří Strach nenatáčí film o souboji neposlušného děkana s angažovanou rektorkou v dobách komunistické totality. V těch časech by rektor poslal za děkanem StB, ta by povolala zásahovku a někdo shora by děkana rovnou nechal odvézt na psychiatrii. V dnešní době by měly příslušné orgány respektovat zákony, které chrání člověka v pracovní neschopnosti před úřední svévolí i rozmary nadřízených. Paní rektorka teď drží prim nejen jako první žena v čele staroslavné instituce, ale zřejmě i jako první rektor, který obtěžoval v nemoci děkana jedné ze čtyř nejstarších fakult a domáhal se za pomoci záchranných složek vstupu do jeho bytu.

Kolem celé záležitosti vypukl mediální povyk, který ovšem zdatně supluje šikanózní hru s psychiatrickými posudky nepohodlných „protisocialistických živlů“. Skutečně měla rektorka a profesorka medicíny Milena Králíčková takové obavy o zdraví děkana KTF, docenta Jaroslava Brože, že musela povolat záchranáře? Nemá nemocný člověk právo uzavřít se ve svém příbytku a nepřijímat návštěvy včetně pracovních? A co soudy o děkanově izolaci, která je prý důsledkem vyostřených vztahů na fakultě, jež děkan Brož špatně snáší? Opravdu je pronášejí lidé, kteří znají jeho práci, názory, postoje a specializaci uvnitř církve? A kteří současně něco vědí o dějinách této instituce?

„V novinách zahlédl jsem vlastní podobiznu“

Když se svatý František svlékl na náměstí v Assisi, aby se obrazně zbavil světských statků a nastoupil cestu extremistického odříkání, měli ho za blázna i jeho rodiče. Když svatá Jana odhodila dívčí šat, ostříhala si vlasy a vyrazila zbavit Francii Angličanů, mnozí ji považovali za posedlou. Když se Tomáš Becket jako čerstvý arcibiskup rozhodl hájit církev proti tvrdohlavému králi Jindřichovi II., přestože s ním strávil divoké mládí, dočkal se nájemné vraždy. Leccos by nám k tématu pověděl i Johánek z Pomuka, který se jako Becket odmítl podřídit světské moci. Stal se z něj ve světě velmi populární světec Jan Nepomucký.

Všichni jmenovaní byli přesvědčeni o správnosti svých kroků a nezměnili názor navzdory strachu svých blízkých. Přesto neskončili v řadách bláznů, ale v křesťanském panteonu.

G. K. Chesterton ve své Ortodoxii tvrdí, že křesťanství je náboženstvím extrémů, J. R. R. Tolkien to trilogií Pán prstenů obrazně dokládá. Ve vyhrocených situacích a dějinných obdobích nestačí plout s davem, schovávat se v bezpečí průměru, je třeba jasně vyjádřit názor či bránit baštu, která nám byla svěřena, i kdybychom měli překročit pomyslné soudobé normy. Toto dilema řešili ve starověku Antigona se Sókratem, ale jasné kontury mu dal až Nový zákon a plejáda světců, kteří pochopili smysl Kristova příběhu.

Předpokládejme, že znalec Nového zákona a kněz, který celý život bojuje s temnotou, tyto příběhy zná a umí s nimi pracovat. A věřme, že ho nezaskočí ani předvídatelná mediální smršť, v níž figurují i jeho kolegové.

V naší osvícené době totiž nemáčíme neposlušné jedince ve vroucím oleji, nelámeme je v kole ani jim nerveme jazyk z úst. Obejdeme se i bez uranových lágrů, elektrošoků a explicitních psychiatrických diagnóz. Máme média, sociální sítě a odborníky, kteří hravě zpochybní morální integritu i duševní stabilitu kohokoli, kdo se vymyká. Takto reflektuje Jaromír Nohavica v písni Já Si To Pamatuju (album Ikarus; citace v mezititulcích) mediální štvanici, jíž čelí bezmála dvacet let:

„Uděláme z tebe kašpárka na niti/ tititi… /uděláme z tebe to co ze sebe/ bebebé… /uděláme z tebe vyvrhele /televizního Jů i Hele/... uděláme z tebe tintili vantili/ bude ti to pěkně slušet v režné košili/ uděláme z tebe Jerryho i Toma/ aby ses tu cítil fakt jak doma/ hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata/ tatata tátátá tatata!“

„Nějací přizdisráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice“

Tento týden jsem opět viděla film Šarlatový a černý, natočený podle skutečného příběhu irského kněze Hugha O´Flahertyho, který se po okupaci Říma Němci postavil veliteli německé policie, plukovníku Herbertu Kapplerovi. Ten musí ve vypjaté filmové scéně sám zastřelit O´Flahertyho spolubojovníka, Italové střílet odmítnou. „Je to kněz!“ sdělí Kapplerovi italský důstojník.

Souboj progresivistů a konzervativců, který rozděluje společnost, Evropu i celý svět a jehož horká fáze započala na Katolické teologické fakultě přesně před dvěma lety propuštěním kněze Tomáše Petráčka z částečného úvazku (dotyčný profesor měl ovšem zhruba dva úvazky v jiných institucích, kde také vykazoval vědeckou činnost), je pro církev i katolíky nepříjemný horký brambor, který mnohé znechucuje a obtěžuje. Rezignace děkana Vojtěcha Novotného. Loňská volba kněze Jaroslava Brože a dva návrhy na jeho odvolání v lednu a červnu tohoto roku obměněným a posléze nově zvoleným Akademickým senátem KTF. Jedno dokonané a jedno nedokonané odvolání ze strany rektorky UK včetně její ostré angažovanosti v celé záležitosti.

Zásah soudu, který děkana předběžným opatřením vrátil do funkce a doporučil novému senátu i rektorce zdrženlivost. Dopisy velkého kancléře fakulty, pražského arcibiskupa Jana Graubnera, novým senátorům, jež žádal o rozvahu a obezřetnost. Atmosféra na fakultě, v níž hrají roli i rychlé personální změny a problémy s těžko udržitelným oborem Dějiny evropské kultury, který studenti nedokončují a opouštějí. K tomu facebookové profily a protesty propuštěných či propouštěných zaměstnanců, kteří vedou ostré kampaně proti stávajícímu vedení a zatahují do nich Akademický senát, odbory i část studentů.

To vše částečně určuje mediální obraz Katolické teologické fakulty posledních let. Pod kotlem samozřejmě přitápějí i známé osobnosti z řad progresivisticky laděných katolíků, kteří mají velký vliv v médiích i politice.

Zajímavá v této souvislosti je i roztříštěnost Akademického senátu KTF, který v červnu děkana Brože podruhé odvolal. Studenti, kteří v něm mají ze zákona pouhou třetinu, pro odvolání nehlasovali. Akademici, kteří se bojí o dotace, granty a „dobré jméno“ instituce, navzdory Velkému kancléři i varování soudu pro odvolání ruku zvedli.

A rektorka, již v posledních měsících opustilo několik prorektorů, kteří nechtějí být spojováni s její novou volební kampaní kvůli skandálům s vysokými odměnami a korupcí, neváhala posílat děkanovi v době neschopnosti odvolání po kurýrovi a v poslední červencový pátek ho vyrazila navštívit. Zbytek vyšehradské anabáze už všichni známe.

Zatím je to groteska. A věřme, že rektorčina návštěva u děkana Brože groteskou zůstane a že se jí brzy chopí nějaký filmař či zdatný romanopisec.

Katolické teologické fakultě pak přeji více kněžských povolání, naplněné posluchárny, studenty, kteří nestudují jeden obor deset let a pilně píšou diplomové práce, mnoho skvělých odborníků na Starý i Nový zákon, dějiny církve, životy světců a literární díla, za něž byli jejich autoři perzekvováni, posíláni do lágrů či prohlašováni za pomatené.