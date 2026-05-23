Vrchní soud v Praze proti Ústavnímu soudu v Brně. Jak nakonec skončí sen o Babišovi v teplákách

Rozsudek není pravomocný, její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Městský soud byl podle svého vyjádření vázán předchozím názorem odvolacího soudu o vině, ale soudce Jan Šott vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti.
„Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny,“ řekl soudce Šott.
Doplnil, že obžalovaná má v budoucnu možnost podat i mimořádné opravné prostředky, o kterých by případně rozhodoval Nejvyšší či Ústavní soud. Soudce Šott, který se „Čapákem“ zabývá již čtyři roky, zřejmě usoudil, že bude nejlepší, když kauza co nejdříve doputuje k Ústavnímu soudu, který s pravděpodobností přesahující 100 procent rozhodnutí Vrchního soudu v Praze i Městského soudu v Praze zruší, aspoň pokud bude respektovat svou vlastní judikaturu v nálezu sp. zn. I, ÚS 608/06 ze dne 29. dubna 2008 a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Tempel proti České republice z 25. 6. 2020, který se o citovaný nález Ústavního soudu opírá a který v podobném případě jednomyslně „rozhodl, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces“.
A soudce Šott tak bude moci po čtvrté o případu rozhodnout v souladu se svým nejlepším vědomím a vědomím, jak to má být. Věnoval případu čtyři roky svého života a rozumí mu jako žádný jiný.
Co nižšímu soudu nelze vnutit
Zrušení druhého osvobozujícího rozsudku soudce Šotta a vrácení případu městskému soudu požadoval v odvolání státní zástupce Mojmír Frček. Předsedkyně odvolacího senátu Eva Brázdilová městský soud na základě odvolání také zavázala ke konkrétním skutkovým zjištěním. Mimo jiné uvedla, že společnost Farma Čapí hnízdo byla z Agrofertu vyvedena účelově. Obžalovaní podle ní věděli, že společnost podmínky pro udělení dotace nesplňuje. Podle odvolacího soudu bylo v případu shromážděno velké množství důkazů, ze kterých vyplývá jednoznačný závěr, o němž nejsou žádné pochybnosti.
|
Kartágo má být zničeno, ČT a ČRo nikoliv. A českou justici drtí absurdity kolem Čapího hnízda
V odůvodnění svého rozhodnutí tyto důkazy soudkyně rekapitulovala a specifikovala, jaké konkrétní závěry z nich vyvozuje. Oba obžalovaní podle Brázdilové měli na trestné činnosti svůj díl a postupovali ve vzájemné součinnosti. Podle soudkyně je také vyloučena obhajoba Babiše, že by farmu pořídil svým dětem, aby si vyzkoušely podnikání.
Obhájce Jany Nagyové Eduard Bruna namítal, že odvolací soud nesmí ohledně uznání viny udělovat závazné pokyny. Takový postup je podle něj neústavní. Pokud se zprošťujícím verdiktem odvolací soud nesouhlasí, může případ podle trestního řádu vrátit soudu první instance. Nemůže ale sám obžalované uznat vinnými. A přesně stejně zní i rozsudek v nálezu Ústavního soudu ÚS 608/06 ze dne 29. 4. 2008 k odlišnému hodnocení věrohodnosti svědka odvolacím soudem.
Kauza stížnosti J. K., se týkala stejné podstaty jako Čapí hnízdo, tj. nepřípustného ovlivnění rozhodnutí prvoinstančního soudu soudem odvolacím. Jen místo Městského soudu v Praze byl prvoinstanční soudem Krajský soud v Ostravě a místo Vrchního soudu v Praze byl odvolacím soudem Vrchní soud v Olomouci. Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že
I. Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2006 sp. zn. 11 Tdo 47/2006, výroky I. a II. rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 3. 2005 sp. zn. 5 To 62/2004 a rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2004 sp. zn. 36 T 20/98 bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo garantované čl. 40 odst. 2 Listiny.
II. Proto se tato rozhodnutí v napadených částech ruší.
Hned v první větě Právní věty ÚS zdůrazňuje, že
„Jakkoli vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok“ a na konci Analytické právní věty konstatuje:
„Odvolací soud je v souladu s § 263 odst. 7 tr. ř. vázán hodnocením důkazů provedeným soudem I. stupně a není oprávněn nařizovat změnu v hodnocení důkazů instanční cestou.“
Z konkrétních bodů nálezu ÚS připomenu klíčové části dvou bodů.
14. Oprávnění soudu vyššího stupně dávat soudu nižšího stupně závazné pokyny vyplývá z instanční koncepce soudního řízení, která sama o sobě neodporuje zásadám ústavnosti. …. Soud vyššího stupně může vyslovit právní názor, který je pro nižší soud závazný, avšak nesmí jej zavazovat k určitému hodnocení důkazů. V případě trestního řízení je odvolací soud výslovně vázán hodnocením důkazů, jež provedl soud prvního stupně (§ 263 odst. 7 tr. ř.).
15. Z hlediska ústavních záruk nesmí uplatnění instanční pravomoci kolidovat s žádnou ze zásad spravedlivého procesu a odvolací soud není oprávněn nařizovat změnu v hodnocení důkazů… Instanční cestou nelze vnutit nižšímu soudu vlastní hodnocení důkazů.
Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ve věci Tempel proti České republice se na nález našeho Ústavního soudu sp. zn. I, ÚS 608/06 odvolává a výše citované body 14 a 15 na podporu svého rozsudku přímo cituje.
Zlatokopů jako Babiš byla celá řada
A na závěr ještě poznámka. „Čapák“ je monstrum, které naši společnost otravuje již 11 let. K údajnému zločinu mělo dojít před 18 lety a před osmi lety byla neoprávněně poskytnutá dotace 50 milionů vrácena. To, že byla dotace poskytnuta neoprávněně, věděl každý, kdo to vědět chtěl, protože žádost Farmy Čapí hnízdo o 50milionovou dotaci zcela zjevně nesplňovala dvě základní podmínky výzvy, kam byla podána. Přesto poskytovatel dotace, Regionální rada soudržnosti Střední Čechy, jíž předsedal tehdejší středočeský hejtman a místopředseda ODS Petr Bendl, dotaci schválila.
|
Rozsudek v kauze Čapí hnízdo očekávanou katarzi opět nepřinesl. Babiš má klid
V roce 2008 vrcholila éra zlatokopů na Klondiku Operačních programů EU a takových zlatokopů jako Babiš byla celá řada a on ještě ani neuvažoval o vstupu do politiky. V listopadu 2015, kdy bruselský OLAF a naše policie dostala anonymní podnět, že mohlo dojít k podvodu, již Babiš v politice byl a policie začala vyšetřovat. Ale místo toho, aby vyšetřovala Petra Bendla a snažila se dopátrat, proč dotaci poskytl, i když musel vědět, že nesplňuje požadované podmínky, komisař Nevtípil obvinil z podvodu organizovanou skupinu jedenácti spiklenců řízenou spiklencem-in-chief Babišem.
Značná část tehdy opozičních politiků a většina médií se těšila, že Babiš půjde na deset let do tepláků a bude od něj pokoj. Jak se kauza vyvíjela, víme a devět let od původního policejního obvinění zůstali z 11člené skupiny spiklenců jen Babiš a Jana Nagyová a místo tepláků jim státní zástupce Šaroch navrhoval podmíněné tresty a pokuty. A případ není u konce. A jak skončí, si dovoluji předpovědět.