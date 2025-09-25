Rakušan, bílý kůň a závěr kampaně jako malovaný. Od Dozimetru k přepisu údajné nahrávky

Už na začátku září Rakušan slovy „už několik dnů se ke mně dostává informace, že existuje nahrávka, která mě má kompromitovat“ sám obrátil pozornost ještě jiným směrem. A sice k údajnému audiozáznamu jedné z jeho schůzek s nejbližšími spolupracovníky ze STAN, na niž už před začátkem zatýkání v Praze chystali proti mediálnímu dopadu Dozimetru opatření.
Rakušan odmítl přepis schůzky k Dozimetru. Někdo s ním manipuloval, říká
Tento týden Novinky.cz citovaly z přepisu údajné nahrávky. Podle serveru poradu tehdejšího nejužšího vedení Starostů svolal Rakušan v dubnu 2022 do ministerské kanceláře budovy vnitra v Holešovicích. Účastnit se jí měli tehdejší místopředsedové hnutí Stanislav Polčák, Věslav Michalik, ministr školství Petr Gazdík a dva mediální poradci hnutí. Před vstupem do kanceláře museli odevzdat telefony a uložit je v kanceláři do průhledného boxu, který měl rušit odposlechy.
Novinky i další média si nejsou jisty, zda přepis údajné nahrávky skutečně odpovídá tomu, co na schůzce zaznělo. Rakušan i někteří další sice připouštějí, že tehdy k takovému jednání došlo, buď si ale „nepamatují“, co přesně tam zaznělo, anebo tvrdí, že jsou v přepisu některé věci vymyšlené.
Faktem je, že se o audiozáznamu v politických kuloárech hovoří přes dva roky, kdy o něm z důvěryhodného zdroje slyšela i MF DNES, která má přepis už pár týdnů k dispozici. Podle tehdejších informací měl prý poradu tajně nahrát Polčák. Ten dle přepisu mimochodem Rakušanovi několikrát opakoval, že oni si „vzali Prahu na starost“ a on s tím nechce „mít nic společného“. Přičemž prý byl překvapen, že na schůzce Rakušan vystupoval, „jako kdyby o ničem nevěděl“.
Tehdy i teď však Polčák dotazy na údajnou nahrávku odmítá. Naposledy napsal: „Vůbec nevím, kdo jste a už vůbec nic o nějaké nahrávce.“ Faktem ovšem je, že po rozepřích s Rakušanem se tento bývalý europoslanec, který v září 2023 MF DNES potvrdil, že pro ministra vnitra sháněl šifrovací telefon, potichu vrátil do hnutí STAN. Prý má už zase mezi pražskými Starosty velké slovo a jednička kandidátky STAN v Praze, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, je podle několika důvěryhodných zdrojů „stoprocentně Polčákův člověk“.
Vítu Rakušanovi může kruhová obrana proti Dozimetru fungovat, ale nezachrání ho
Nahrávku nikdo z novinářů neslyšel, proto nemá smysl citovat celý přepis. Byť zhruba odpovídá tomu, jak audiozáznam před dvěma roky popisovali někteří lidé, kteří ho slyšeli. „Hlubuček, Redl a lidi z dopravního podniku budou obviněni, takže už tušíme, co se stane (…) Tak právě se píšou sdělovačky, nevím, šest lidí, osm lidí, to už je vlastně jedno, bude to velký zásah a dopadne tvrdě i na STAN (…) Já jsem vás svolal proto, abyste všichni řekli, jaké byly vaše styky s Hlubučkem, Redlem, protože moje informace říkají, že on byl pod velkým drobnohledem, po dlouhou dobu,“ řekl dle přepisu Rakušan pár týdnů před začátkem zatýkání.
„Musíme vědět, co přijde a čemu budeme čelit, jaká další rizika nám hrozí (…) Je zcela jasně na stole, proč tito lidé museli být v takovém kontaktu s hnutím STAN? Já jsem nevěděl nic o těchto lidech a cítím se po všech těch kauzách jako bílý kůň,“ stojí v přepisu dále jeho údajná slova.
Maťko klopil, až policisté nestíhali zapisovat. Rakušanova noční můra se zhmotnila
Zda jsou autentická, těžko říct. I když tak zní. Sám Rakušan teď Novinkám vysvětloval, že jestli dopředu o Dozimetru něco tušil, tak proto, že „na jaře roku 2022 se už po celé Praze mezi novináři mluvilo o tom, že kolem dopravního podniku budou padat obvinění“. Uvidíme. Nebo možná uslyšíme…