Rakušan, bílý kůň a závěr kampaně jako malovaný. Od Dozimetru k přepisu údajné nahrávky

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan nezažívá týden před volbami nejšťastnější politické období. Nejde přitom jen o začátek soudu v kauze Dozimetr, v jehož rámci padá ven, kterak obvinění okolo hlavy skupiny Michala Redla sponzorovali hnutí STAN a peníze se jim díky politikům vracely zpět.
Už na začátku září Rakušan slovy „už několik dnů se ke mně dostává informace, že existuje nahrávka, která mě má kompromitovat“ sám obrátil pozornost ještě jiným směrem. A sice k údajnému audiozáznamu jedné z jeho schůzek s nejbližšími spolupracovníky ze STAN, na niž už před začátkem zatýkání v Praze chystali proti mediálnímu dopadu Dozimetru opatření.

Rakušan odmítl přepis schůzky k Dozimetru. Někdo s ním manipuloval, říká

Tento týden Novinky.cz citovaly z přepisu údajné nahrávky. Podle serveru poradu tehdejšího nejužšího vedení Starostů svolal Rakušan v dubnu 2022 do ministerské kanceláře budovy vnitra v Holešovicích. Účastnit se jí měli tehdejší místopředsedové hnutí Stanislav Polčák, Věslav Michalik, ministr školství Petr Gazdík a dva mediální poradci hnutí. Před vstupem do kanceláře museli odevzdat telefony a uložit je v kanceláři do průhledného boxu, který měl rušit odposlechy.

Novinky i další média si nejsou jisty, zda přepis údajné nahrávky skutečně odpovídá tomu, co na schůzce zaznělo. Rakušan i někteří další sice připouštějí, že tehdy k takovému jednání došlo, buď si ale „nepamatují“, co přesně tam zaznělo, anebo tvrdí, že jsou v přepisu některé věci vymyšlené.

Faktem je, že se o audiozáznamu v politických kuloárech hovoří přes dva roky, kdy o něm z důvěryhodného zdroje slyšela i MF DNES, která má přepis už pár týdnů k dispozici. Podle tehdejších informací měl prý poradu tajně nahrát Polčák. Ten dle přepisu mimochodem Rakušanovi několikrát opakoval, že oni si „vzali Prahu na starost“ a on s tím nechce „mít nic společného“. Přičemž prý byl překvapen, že na schůzce Rakušan vystupoval, „jako kdyby o ničem nevěděl“.

Tehdy i teď však Polčák dotazy na údajnou nahrávku odmítá. Naposledy napsal: „Vůbec nevím, kdo jste a už vůbec nic o nějaké nahrávce.“ Faktem ovšem je, že po rozepřích s Rakušanem se tento bývalý europoslanec, který v září 2023 MF DNES potvrdil, že pro ministra vnitra sháněl šifrovací telefon, potichu vrátil do hnutí STAN. Prý má už zase mezi pražskými Starosty velké slovo a jednička kandidátky STAN v Praze, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, je podle několika důvěryhodných zdrojů „stoprocentně Polčákův člověk“.

Vítu Rakušanovi může kruhová obrana proti Dozimetru fungovat, ale nezachrání ho

Nahrávku nikdo z novinářů neslyšel, proto nemá smysl citovat celý přepis. Byť zhruba odpovídá tomu, jak audiozáznam před dvěma roky popisovali někteří lidé, kteří ho slyšeli. „Hlubuček, Redl a lidi z dopravního podniku budou obviněni, takže už tušíme, co se stane (…) Tak právě se píšou sdělovačky, nevím, šest lidí, osm lidí, to už je vlastně jedno, bude to velký zásah a dopadne tvrdě i na STAN (…) Já jsem vás svolal proto, abyste všichni řekli, jaké byly vaše styky s Hlubučkem, Redlem, protože moje informace říkají, že on byl pod velkým drobnohledem, po dlouhou dobu,“ řekl dle přepisu Rakušan pár týdnů před začátkem zatýkání.

„Musíme vědět, co přijde a čemu budeme čelit, jaká další rizika nám hrozí (…) Je zcela jasně na stole, proč tito lidé museli být v takovém kontaktu s hnutím STAN? Já jsem nevěděl nic o těchto lidech a cítím se po všech těch kauzách jako bílý kůň,“ stojí v přepisu dále jeho údajná slova.

Maťko klopil, až policisté nestíhali zapisovat. Rakušanova noční můra se zhmotnila

Zda jsou autentická, těžko říct. I když tak zní. Sám Rakušan teď Novinkám vysvětloval, že jestli dopředu o Dozimetru něco tušil, tak proto, že „na jaře roku 2022 se už po celé Praze mezi novináři mluvilo o tom, že kolem dopravního podniku budou padat obvinění“. Uvidíme. Nebo možná uslyšíme…

