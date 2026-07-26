Kauza „olomoucký defibrilátor“ se stane pojmem. Je symbolem selhání systému

Medicínská rovina celé kauzy je dnes v podstatě uzavřena. Odborná komise ministerstva zdravotnictví dospěla k závěru, že část implantací neodpovídala doporučeným indikačním kritériím. To je odborný závěr. Zda došlo také k trestněprávní odpovědnosti, musí posoudit policie a případně soudy.
Celá kauza se proto posunula jinam. Už nejde především o to, kdo udělal chybu, ale jak reagoval systém, když se o ní dozvěděl. A to je příběh, který je přinejmenším pozoruhodný. Mnoho kladných hrdinů v něm totiž nenajdeme.
Implantabilní defibrilátor
Nejprve krátká osvěta. Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD) patří mezi největší úspěchy moderní kardiologie. Je určen pacientům s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. Pokud vznikne život ohrožující komorová arytmie, přístroj ji během vteřin rozpozná a elektrickým výbojem případně ukončí. U správně vybraných pacientů to zachraňuje životy.
Právě proto však musí být indikován s mimořádnou pečlivostí. Implantace ICD není maličkost, kterou lze bez větších následků provést „pro jistotu“. Pacient přijímá léčbu zpravidla na celý život. Podstupuje opakované výměny přístroje, může prodělat infekci nebo neadekvátní bolestivé výboje. Pokud se navíc ukáže, že defibrilátor vůbec nepotřeboval, není možné situaci jednoduše napravit.
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Důvěra, to je, oč tu běží. Proč se musí olomoucká kauza s defibrilátory dobře vyšetřit
Odstranění dlouhodobě implantovaných elektrod (extrakce) patří k náročným výkonům a může být spojeno se závažnými, dokonce i fatálními komplikacemi. Zbytečně naimplantovaný ICD proto nikdy není zanedbatelnou odbornou chybou. Jednoduše řečeno, je to velká věc.
Problém celého systému
Jednou z nejméně diskutovaných, přesto mimořádně důležitých otázek je ekonomika celého systému. Implantace ICD jsou v České republice hrazeny výrazně štědřeji než například v sousedním Německu. Pokud stát nastaví finanční podmínky tak, že jsou některé výkony mimořádně výhodné, je legitimní ptát se, zda tím nevytváří prostředí podporující jejich vyšší počet. Nejde o obvinění jednotlivých lékařů. Jde o otázku, zda samotný systém nenastavil ekonomické motivace způsobem, který si zaslouží důkladnou analýzu.
Právě zde se z odborného pochybení stává problém celého systému. To mělo řadu následků.
Nemocnice měla, když se objevily závažné pochybnosti o správnosti indikací, několik možností. Mohla otevřeně přiznat problém, nechat všechny případy nezávisle přezkoumat, informovat pacienty, omluvit se jim a tam, kde vznikla újma, nabídnout odškodnění. Znamenalo by to respekt k pacientům.
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Místo toho následovalo dlouhé období ujišťování veřejnosti, že je všechno v pořádku. Později se ukázalo, že nebylo. Právě zde podle mého názoru neleží největší selhání celé kauzy. Chyby se mohou stát na kterémkoliv pracovišti na světě. Rozdíl mezi kvalitní a špatně vedenou institucí nespočívá v tom, zda někdy udělá chybu, ale jak se zachová poté, co ji odhalí. V Olomouci se pozornost soustředila především na ochranu instituce a jejích představitelů. Pacienti se naopak dozvídali, že důvod k obavám neexistuje. Dnes už víme, že existoval.
Stejně důležitý je ještě jeden rozměr celé kauzy. Ve zdravém systému mají lidé, kteří upozorní na možné selhání, pomoci problém objasnit a napravit. V systému, který chrání především sám sebe, se však často stávají nepohodlnými právě oni. Profesní exkomunikace lékařů, kteří na problém upozorňovali, patří k nejvýmluvnějším znakům institucí, které dávají přednost vlastní ochraně před ochranou pacientů. Zde se to tak jednoznačně stalo.
Pacienti, kterým byl v Olomouci implantován defibrilátor, by proto neměli mlčet. Mají právo požádat o nezávislé přehodnocení své původní indikace. Pokud se ukáže, že výkon neodpovídal doporučeným postupům a utrpěli tím újmu, mohou zvážit uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy. Měli by to udělat už jen proto, aby vznikl zdravý precedens a stát se jejich problémem opravdu zabýval.
Příležitost pro ministra zdravotnictví
Kauza olomouckých defibrilátorů už dávno není jen příběhem jedné kliniky, ale českého zdravotnictví. Ukázala, jak snadno může být pacient odsunut z prvního místa, když se střetne s ekonomickými zájmy systému. Otevřela otázku, zda současné nastavení úhrad nevytváří motivace k provádění některých výkonů častěji, než odpovídá skutečné potřebě pacientů. Ukázala také, jak obtížné je přiznat chybu, když jsou ve hře prestiž institucí a profesní kariéry.
Právě proto jsem přesvědčen, že pojem „olomoucký defibrilátor“ v české medicíně nezůstane označením jedné aféry. Stane se symbolem. Nikoli symbolem špatně implantovaného přístroje, ale symbolem systému, který selhal v několika svých základních funkcích: při nastavování ekonomických motivací, při důsledném prosazování zásady, že pacient musí stát na prvním místě, při přiznávání vlastních chyb i při ochraně těch, kteří na ně upozornili.
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Ministr zdravotnictví má dnes příležitost ukázat, že cílem není tuto kauzu pouze uzavřít, ale skutečně se z ní poučit. Má možnost iniciovat revizi úhradového systému, posílit nezávislou kontrolu indikací, vytvořit prostředí, v němž bude ochrana pacientů důležitější než ochrana institucí, a zajistit, aby lidé upozorňující na možná pochybení nebyli profesně trestáni.
Podaří-li se odstranit příčiny, které tuto kauzu umožnily, může mít celý příběh nakonec pozitivní dopad. Pokud však převládne snaha problém postupně zamlčet, stane se „olomoucký defibrilátor“ symbolem nejen jednoho selhání, ale další promarněné příležitosti reformovat české zdravotnictví.