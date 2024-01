Bující prkotina. Fiala má co vysvětlovat a jen další morální kázáníčko to nespraví

Ale proč ne, stát se to může. Stejně jako se může stát, že vůdce konzervativců si vybere nejmenší družstevní záložnu v zemi, kterou pokutuje ministerstvo financí a ČNB ji zkoumá kvůli možnému praní špinavých peněz.

Samozřejmě že většina střadatelů si nedělá audit „své“ banky, ale některé záložny nás už poučily.

Všechny tyto okolnosti vyvolávají otázky, na které by měl předseda vlády odpovídat. Je to jistě nepříjemné, protože je to vrtání se v soukromí, avšak zájem veřejnosti je pochopitelný. Zvláště v situaci, kdy se premiér i celá vláda stylizují do role mravních gigantů.

Údajná mravnost je asi hlavní důvod, proč veřejnost tak podrážděně reagovala na kauzu večírku na ministerstvu práce bezprostředně po masakru na filozofické fakultě. Petr Fiala má co vysvětlovat a jenom další morální kázáníčko to nespraví.