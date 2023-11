Ministr Marian Jurečka už dlouho řeší sliby o tom, že brzy bude všechno v pořádku. Občas to nevyjde. Jako třeba nyní. Nedávno slíbil, že žádosti o důchody budou do konce října vyřizovány v zákonné lhůtě 90 dnů. Jak ale upozornil server Novinky, na konci měsíce všechny žádosti vyřízeny nebyly. Pro lidi mířící do důchodu je to problém.