Kde se stala chyba? Vládní analytici museli vědět, že to takhle s rozpočtem dopadne

Nejde o vývoj, který by byl zcela nečekaný, a vládní analytici museli vědět, že to takhle může dopadnout. Například zvýšené výdaje na důchody šly předem přibližně spočítat. Vyčíslení výdajů na dotace na energie je těžší, ale i tam šlo udělat nějaký odhad. A tak dále... Zřejmě mezi politiky i úředníky nad chmurnou realitou čísel převážila naděje, že to všechno dobře dopadne. Nedopadlo.

Dodržet plánovaný schodek bude obtížné, ne-li nemožné, i pokud stát bude mít ve druhé polovině roku podstatně vyšší příjmy. Ministr financí proto chystá zvýšení spotřební daně z nafty a škrty ve výdajích a platech ve státní sféře ve výši 20 miliard korun. Nemusí to ale stačit. A zároveň se už teď od podnikatelů ozývá, že stát by v zimě neměl dopustit skok cen energií jako loni. Tedy že by měl energie znovu a víc dotovat.